Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем офицера

В четверг, 21 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днем офицера России!
Этот праздник, появившийся по инициативе общественной организации "Офицеры России" всего несколько лет назад, объединяет командный состав всех силовых структур страны и с каждым годом приобретает все большую популярность и значимость.
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства. Такие понятия, как верность присяге, честь, любовь к Отчизне, священны для каждого российского офицера. Мужество, профессионализм, стойкость людей в погонах всегда будут служить надежной гарантией от посягательств на независимость и территориальную целостность Российской Федерации.
Особенно ярко эти качества проявляются сегодня, в ходе специальной военной операции. Показывая пример своим подчиненным, наши офицеры смело и самоотверженно ведут солдат за собой, решая поставленные Верховным Главнокомандующим, президентом В. В. Путиным задачи.
Офицеры всегда пользовались уважением в нашем обществе и всемерной поддержкой государства. Уверен, что так будет и впредь. Нам нужны мощные Вооруженные Силы, способные обеспечить национальные интересы России. А значит, постоянная забота об укреплении боевого потенциала армии и флота, подготовка офицерских кадров останутся важнейшим государственным приоритетом.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой! Пусть год Защитника Отечества принесет вам радость новых побед во славу российского оружия!", - говорится в поздравительном адресе.
