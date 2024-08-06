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Глава СУ СКР по Самарской области Алексей Колбасин должен перейти в челябинское управление

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполняющий обязанности руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Алексей Колбасин покинет пост. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. По словам парламентария, главный самарский следователь перейдет на руководство управления СК в Челябинской области.

"Алексея Колбасина все характеризуют как очень крепкого профессионала, а челябинские реалии он знает более чем хорошо: это его второй заход на регион, до этого его уже командировали в Челябинск в апреле 2023 года из Нижнего Новгорода", — написал, в числе прочего, в соцсетях Бурматов.

Напомним, к исполнению обязанностей руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области полковник юстиции Алексей Колбасин приступил в конце декабря 2023 года.

Перед этим сообщалось, что глава СУ СКР по Самарской области полковник юстиции Марат Галиханов написал рапорт на увольнение.

Источники Волга Ньюс положительно отзывались о работе Алексея Колбасина в 63 регионе. Сам он недавно вручил благодарственное письмо представителю редакции за победу в конкурсе.

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