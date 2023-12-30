И.о. руководителя самарского Следкома назначен Алексей Колбасин

В субботу, 30 декабря, к исполнению обязанностей руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области приступил полковник юстиции Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.
Колбасин - заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской.
Ранее сообщалось, что глава СУ СКР по Самарской области полковник юстиции Марат Галиханов написал рапорт на увольнение. До этого он был отстранен от должности из-за жалоб местных жителей.
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