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СМИ: глава регионального СУ СКР Марат Галиханов написал рапорт на увольнение

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Глава СУ СКР по Самарской области полковник юстиции Марат Галиханов написал рапорт на увольнение, сообщает "Самарское обозрение".

Ранее Марата Галиханова отстранил от должности председатель Следственного ведомства России Александр Бастрыкин. Поводом послужила жалоба местных жителей.

"Они рассказали, что их 10-летний сын стал участником конфликта на детской площадке. После этого родственники одного из детей (мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья) пришли к заявителям. Они избили главу семьи, а также гражданина, который пытался пресечь конфликт. Заявители и их адвокаты выразили недовольство тем, что обвинение в совершении преступлений предъявлено только Махмудову. Они отметили, что в избиении участвовало несколько человек, и это подтверждается видеосъемкой с камер видеонаблюдения", - рассказали в Следственном комитете.

В итоге в отношении Марата Галиханова и руководителя следственного отдела по Кировскому району Самары Владимира Чередника была назначена служебная проверка с отстранением от должности на время ее проведения.

По данным Волга Ньюс, отстранение от должности предполагалось на месяц - с 14 ноября по 14 декабря. Затем главный следователь региона вернулся к исполнению обязанностей.

В конце декабря 2023 г. Галиханов проявился в официальном статусе главы управления в качестве участника Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и сразу же после этого написал рапорт об отставке. Кадровые перемены в следственном управлении не комментируют, данные о Галиханове все еще размещены на сайте — отставка должна быть утверждена указом президента.

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