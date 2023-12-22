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Руководитель СУ СК РФ по Самарской области вернулся к исполнению обязанностей

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов снова исполняет свои рабочие обязанности. Информацию подтвердили источники в правоохранительных органах.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, ранее Галиханова отстранил от должности председатель следственного ведомства России Александр Бастрыкин. Поводом была жалоба местных жителей.

"Они рассказали, что их 10-летний сын стал участником конфликта на детской площадке. После этого родственники одного из детей — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья пришли к заявителям. Они избили главу семьи, а также гражданина, который пытался пресечь конфликт. Заявители и их адвокаты выразили недовольство тем, что обвинение в совершении преступлений предъявлено только Махмудову. Они отметили, что в избиении участвовало несколько человек, и это подтверждается видеосъемкой с камер видеонаблюдения", — рассказали в Следственном комитете.

В итоге в отношении Марата Галиханова и руководителя следственного отдела по Кировскому району Самары Владимира Чередника была назначена служебная проверка с отстранением от должности на время ее проведения.

По данным Волга Ньюс, отстранение от должности предполагалось на месяц — с 14 ноября по 14 декабря. Сейчас главный следователь региона вернулся к исполнению обязанностей.

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