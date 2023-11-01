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Глава СК РФ Александр Бастрыкин отстранил руководителя СУ СКР по Самарской области от должности Пассажир Daewoo погиб в аварии с фурой под Сызранью В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве с дамбой в Уссурийске Вынесен повторный вердикт по делу о заказном убийстве Утром два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Самарской области

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин отстранил руководителя СУ СКР по Самарской области от должности

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель следственного ведомства России назначил серьезную служебную проверку для подчиненных в 63 регионе. Поводом стала жалоба местных жителей.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
"Они рассказали, что их 10-летний сын стал участником конфликта на детской площадке. После этого родственники одного из детей — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья пришли к заявителям. Они избили главу семьи, а также гражданина, который пытался пресечь конфликт. Заявители и их адвокаты выразили недовольство тем, что обвинение в совершении преступлений предъявлено только Махмудову. Они отметили, что в избиении участвовали несколько человек, и это подтверждается видеосъемкой с камер видеонаблюдения", — рассказали в Следственном комитете.
В итоге Бастрыкин выслушал доклад руководителя СУ СК России по Самарской области Марата Галиханова и его подчиненных и раскритиковал их работу.
"В отношении Марата Галиханова и руководителя следственного отдела по Кировскому району Самары Владимира Чередника назначена служебная проверка с отстранением от должности на время ее проведения. Также назначена служебная проверка в отношении следователей, в производстве которых находилось данное уголовное дело", — добавили в Следственном комитете.
Кроме того, Бастрыкину пожаловались на расследование двойного убийства в Красноярском районе Самарской области. Напомним, по предварительным данным, выполнявший работы гражданин Узбекистана Ф. Салоев убил пожилую женщину и ее дочь-инвалида. Салоев успел сбежать в Узбекистан и находится сейчас там в СИЗО за другие преступления. В России он пребывал нелегально. Уголовное дело об убийстве теперь заберут в центральный аппарат Следственного комитета.

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