Глава СК РФ Александр Бастрыкин отстранил руководителя СУ СКР по Самарской области от должности

Председатель следственного ведомства России назначил серьезную служебную проверку для подчиненных в 63 регионе. Поводом стала жалоба местных жителей.

"Они рассказали, что их 10-летний сын стал участником конфликта на детской площадке. После этого родственники одного из детей — мать ребенка, ее старший сын 21-летний А. Махмудов и его друзья пришли к заявителям. Они избили главу семьи, а также гражданина, который пытался пресечь конфликт. Заявители и их адвокаты выразили недовольство тем, что обвинение в совершении преступлений предъявлено только Махмудову. Они отметили, что в избиении участвовали несколько человек, и это подтверждается видеосъемкой с камер видеонаблюдения", — рассказали в Следственном комитете.

В итоге Бастрыкин выслушал доклад руководителя СУ СК России по Самарской области Марата Галиханова и его подчиненных и раскритиковал их работу.

"В отношении Марата Галиханова и руководителя следственного отдела по Кировскому району Самары Владимира Чередника назначена служебная проверка с отстранением от должности на время ее проведения. Также назначена служебная проверка в отношении следователей, в производстве которых находилось данное уголовное дело", — добавили в Следственном комитете.