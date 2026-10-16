Подросток из Челно‑Вершинского района лишился накопленных денег при попытке купить мотоцикл через интернет

В марте 2025 г. 17‑летний парень нашел на онлайн‑сервисе объявление о продаже мотоцикла и договорился с продавцом о доставке. Доверившись собеседнику, он перевел 44 000 руб. — все собственные накопленные средства — на указанный счет, но так и не получил оплаченный товар.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Проверка показала, что деньги поступили на счет 16‑летней девушки из другого региона, у которой не было законных оснований их получать.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с дроппера неосновательное обогащение. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу; его исполнение находится на контроле у надзорного ведомства.