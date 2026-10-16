Подросток из Челно‑Вершинского района лишился накопленных денег при попытке купить мотоцикл через интернет

В марте 2025 г. 17‑летний парень нашел на онлайн‑сервисе объявление о продаже мотоцикла и договорился с продавцом о доставке. Доверившись собеседнику, он перевел 44 000 руб. — все собственные накопленные средства — на указанный счет, но так и не получил оплаченный товар.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Проверка показала, что деньги поступили на счет 16‑летней девушки из другого региона, у которой не было законных оснований их получать.
Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с дроппера неосновательное обогащение. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу; его исполнение находится на контроле у надзорного ведомства.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов