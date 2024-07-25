Корреспондент Волга Ньюс победил в конкурсе Следственного комитета

В управлении Следственного комитета по Самарской области подвели итоги конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного мнения о деятельности следственного управления.
"Средства массовой информации в современном мире играют ведущую роль, как в освещении деятельности правоохранительных органов, так и в создании системы обратной связи, мониторинге общественного мнения и общественных настроений", — рассказали представители ведомства.
В номинации "Лучшая работа по созданию обобщенного образа сотрудника СУ по Самарской области" объявлена благодарность корреспонденту информационного портала Волга Ньюс Ксении Штефан. Благодарность вручил в День сотрудников органов следствия Российской Федерации исполняющий обязанности руководителя следственного управления Алексей Колбасин.
Ранее с информпорталом в преддверии профессионального праздника поделился рассказами об интересных расследованиях один из самых известных криминалистов, работавший в региональном следственном управлении Олег Симерзин.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!