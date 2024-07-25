16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вечером 25 июля закроют движение трамваев от Барбошиной поляны до Московского шоссе Корреспондент Волга Ньюс победил в конкурсе Следственного комитета Мостуризм подготовит образовательно-туристическую программу для участников iВолги Матрас с насосом, ведро краски, дальномер: в КбшЖД рассказали о забытых пассажирами вещах Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" стартовал в Самарской области

Общество

Корреспондент Волга Ньюс победил в конкурсе Следственного комитета

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В управлении Следственного комитета по Самарской области подвели итоги конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного мнения о деятельности следственного управления.

Фото: Волга Ньюс

"Средства массовой информации в современном мире играют ведущую роль, как в освещении деятельности правоохранительных органов, так и в создании системы обратной связи, мониторинге общественного мнения и общественных настроений", — рассказали представители ведомства.

В номинации "Лучшая работа по созданию обобщенного образа сотрудника СУ по Самарской области" объявлена благодарность корреспонденту информационного портала Волга Ньюс Ксении Штефан. Благодарность вручил в День сотрудников органов следствия Российской Федерации исполняющий обязанности руководителя следственного управления Алексей Колбасин.

Ранее с информпорталом в преддверии профессионального праздника поделился рассказами об интересных расследованиях один из самых известных криминалистов, работавший в региональном следственном управлении Олег Симерзин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4