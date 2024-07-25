Корреспондент Волга Ньюс победил в конкурсе Следственного комитета

В управлении Следственного комитета по Самарской области подвели итоги конкурса работ представителей СМИ по формированию объективного мнения о деятельности следственного управления.

"Средства массовой информации в современном мире играют ведущую роль, как в освещении деятельности правоохранительных органов, так и в создании системы обратной связи, мониторинге общественного мнения и общественных настроений", — рассказали представители ведомства.

В номинации "Лучшая работа по созданию обобщенного образа сотрудника СУ по Самарской области" объявлена благодарность корреспонденту информационного портала Волга Ньюс Ксении Штефан. Благодарность вручил в День сотрудников органов следствия Российской Федерации исполняющий обязанности руководителя следственного управления Алексей Колбасин.

Ранее с информпорталом в преддверии профессионального праздника поделился рассказами об интересных расследованиях один из самых известных криминалистов, работавший в региональном следственном управлении Олег Симерзин.