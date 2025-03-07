Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил женщин с началом весны.

В поздравлении в адрес прекрасной половины парламентарий отметил, что Международный женский день — еще одна возможность выразить женщинам свою благодарность, преклониться перед их красотой, восхититься обаянием и вновь признаться им в любви и уважении.

"Спасибо за вашу удивительную доброту и неустанную заботу. Пусть этот замечательный праздник подарит вам весеннее настроение и море позитивных эмоций", — отметил сенатор.

Также Андрей Кислов пожелал женщинам в праздничном обращении настоящего женского счастья, внутренней гармонии, душевного тепла, домашнего уюта и светлого горизонта.