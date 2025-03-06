Полпред президента отметил благодарностью вклад Самарской области в успешную реализацию общественных проектов ПФО для детей и молодежи

В четверг, 6 марта, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова провел рабочую встречу с первым вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым, на которой были обсуждены ключевые вопросы реализации окружных общественных проектов на территории Самарской области.

Открывая встречу, Михаил Феоктистов подчеркнул, что одной из семи национальных целей развития России до 2030 года, установленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. В числе важных направлений — патриотическое воспитание и формирование духовно-нравственных ценностей.

По итогам 2024 года Самарская область заняла первое место в рейтинге регионов по реализации окружных общественных проектов. Во многом это результат слаженной совместной работы всех профильных министерств региона.

"За координацию и успешную реализацию общественных проектов Приволжского федерального округа для детей и молодежи" благодарностью полпреда президента России в ПФО поощрен Александр Фетисов. В ходе рабочей встречи Михаил Феоктистов по поручению Игоря Комарова вручил награду Александру Фетисову, отметив его высокий профессионализм, большую самоотдачу и ответственность за порученное дело.

Наибольшего успеха регион добился в реализации таких проектов, как турнир ПФО по баскетболу 3×3, проект ПФО "Герои Отечества", окружной фестиваль уличного искусства "ФормАрт", фестиваль "Театральное Приволжье". Следует отметить, что среди субъектов ПФО Самарская область — один из самых активных регионов в сфере государственной молодежной политики. В этом году Молодежный форум "iВолга" возвращается в статус окружного и по традиции пройдет на территории Самарской области. Недавно регион впервые принял участников первенства округа по спортивному туризму на лыжных дистанциях и зимнего кубка Приволжского федерального округа по спортивному туризму проекта "Туриада ПФО".

Также в регионе запускается новый окружной проект для работающей молодежи "МолоТ". Его участниками станут молодые специалисты предприятий реального сектора экономики. В Самарской области уже проводится подготовительная работа по формированию команды работающей молодежи региона для участия в новом форуме, финал которого пройдет в Пермском крае, получившем в этом году статус "Молодежная столица России".

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне просветительской деятельности в сфере молодежной политики будет уделено особое внимание, также в работе с молодежью активное участие будут принимать ветераны СВО.