В Самаре мотоциклист налетел на бордюр и попал в больницу

В среду, 13 августа, в 4:30 в Куйбышевском районе Самары пострадал 20-летний водитель мотоцикла Racer, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области