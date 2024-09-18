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АПК и пищепром Экономика и бизнес

У Тольяттинской птицефабрики вновь сменился собственник

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производственные площадки бывшей Тольяттинской птицефабрики снова продали. Их купило ООО "Птицефабрика Сарапульская". Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном правительстве.

Фото: Андрей Савельев

Тольяттинская птицефабрика находится в селе Александровка Ставропольского района. Она была основана в 1973 году, а после перестройки перешла в частную собственность. Предприятие производило мясо бройлеров в охлажденном и замороженном виде, а также полуфабрикаты: фарш, шашлык, цыплят-гриль, сосиски и сардельки, вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, копчености и т.д. У него была собственная сеть магазинов.

"Тольяттинская птицефабрика" долгое время контролировалось лицами, близкими к семье бывшего бенефициара банка "Солидарность" Алексея Титова. Банк выступал основным кредитором ТПФ. Финансовые сложности у Тольяттинской птицефабрики возникли в 2014 г., после начала санации в "Солидарности". Лишившись источников финансирования и в связи с необходимостью возвращать взятые кредиты, предприятие столкнулось с угрозой банкротства. Сначала на нем ввели процедуру внешнего управления, затем процедуру наблюдения. В 2018 г. фабрику все же признали банкротом, и она закрылась.

В 2019 г. у предприятия появился инвестор, который планировал возобновить производства мяса и колбасы. Однако в 2021 г. птицефабрику выставили на торги. Приобрело ее хозяйственное партнерство "Алекс Парк" из Владивостока за 101 млн рублей, что более чем вдвое дешевле начальной цены. В январе 2024 г. сообщалось, что инвестор планирует перезапуск производства, но в итоге он продал предприятие.

"Сделка была заключена в первом полугодии текущего года. Сейчас новый собственник птицефабрики - ООО "Птицефабрика Сарапульская" - восстанавливает газификацию предприятия, сети водоснабжения и водоотведения. Также проводятся ремонтно-строительные работы в птичниках и подготовка к замене технологического оборудования", - рассказали Волга Ньюс в правительстве.

ООО "Птицефабрика Сарапульская" зарегистрировано в 2012 г. в городе Сарапул Удмуртской Республики. Основной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы. Владеет компанией Гаврил Анаников. Также ему принадлежит ООО "Олимп и к", которое занимается оптовой торговлей. Помимо этого, бизнесмен возглавляет общество греков "Ника" в Удмуртии. 

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Последние комментарии

Владимир Маркович Долгушин 19 февраля 2023 12:37 На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства

Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.

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Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

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