У Тольяттинской птицефабрики вновь сменился собственник

Производственные площадки бывшей Тольяттинской птицефабрики снова продали. Их купило ООО "Птицефабрика Сарапульская". Об этом Волга Ньюс сообщили в региональном правительстве.

Тольяттинская птицефабрика находится в селе Александровка Ставропольского района. Она была основана в 1973 году, а после перестройки перешла в частную собственность. Предприятие производило мясо бройлеров в охлажденном и замороженном виде, а также полуфабрикаты: фарш, шашлык, цыплят-гриль, сосиски и сардельки, вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, копчености и т.д. У него была собственная сеть магазинов.

"Тольяттинская птицефабрика" долгое время контролировалось лицами, близкими к семье бывшего бенефициара банка "Солидарность" Алексея Титова. Банк выступал основным кредитором ТПФ. Финансовые сложности у Тольяттинской птицефабрики возникли в 2014 г., после начала санации в "Солидарности". Лишившись источников финансирования и в связи с необходимостью возвращать взятые кредиты, предприятие столкнулось с угрозой банкротства. Сначала на нем ввели процедуру внешнего управления, затем процедуру наблюдения. В 2018 г. фабрику все же признали банкротом, и она закрылась.

В 2019 г. у предприятия появился инвестор, который планировал возобновить производства мяса и колбасы. Однако в 2021 г. птицефабрику выставили на торги. Приобрело ее хозяйственное партнерство "Алекс Парк" из Владивостока за 101 млн рублей, что более чем вдвое дешевле начальной цены. В январе 2024 г. сообщалось, что инвестор планирует перезапуск производства, но в итоге он продал предприятие.

"Сделка была заключена в первом полугодии текущего года. Сейчас новый собственник птицефабрики - ООО "Птицефабрика Сарапульская" - восстанавливает газификацию предприятия, сети водоснабжения и водоотведения. Также проводятся ремонтно-строительные работы в птичниках и подготовка к замене технологического оборудования", - рассказали Волга Ньюс в правительстве.