Тольяттинскую птицефабрику выкупает инвестор из Приморского края

Имущество АО "Тольяттинская птицефабрика" решило приобрести хозяйственное партнерство "Алекс Парк" из Владивостока. Производство досталось победителю торгов более чем вдвое меньше начальной цены - за 101 млн рублей.
Напомним, первоначально птицефабрика была выставлена на продажу за 290,5 млн руб., в ходе последних торгов цифра упала до почти 261,5 млн рублей. Имущество на сумму 258,3 млн руб. обременено залогом АО КБ "Солидарность". Лот включал земельные участки, корпуса, оборудование, технику.
На торги, помимо приморской организации, заявилось ООО "Победа-Агро" Ставропольского района Самарской области. Компания предложила за птицефабрику 85 млн рублей.
Хозяйственное партнерство "Алекс Парк", по информации ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в 2014 г. во Владивостоке. Уставный капитал составляет 78,2 млн рублей. Партнерство специализируется на строительстве, а также ведет сельскохозяйственный бизнес в разных регионах страны. Недавно "Алекс Парк" выкупило комплекс "Зуевской птицефабрики" в Кировской области за 77,1 млн рублей.
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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.