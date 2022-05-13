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Животноводство АПК и пищепром

Тольяттинскую птицефабрику выкупает инвестор из Приморского края

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Имущество АО "Тольяттинская птицефабрика" решило приобрести хозяйственное партнерство "Алекс Парк" из Владивостока. Производство досталось победителю торгов более чем вдвое меньше начальной цены - за 101 млн рублей.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, первоначально птицефабрика была выставлена на продажу за 290,5 млн руб., в ходе последних торгов цифра упала до почти 261,5 млн рублей. Имущество на сумму 258,3 млн руб. обременено залогом АО КБ "Солидарность". Лот включал земельные участки, корпуса, оборудование, технику.

На торги, помимо приморской организации, заявилось ООО "Победа-Агро" Ставропольского района Самарской области. Компания предложила за птицефабрику 85 млн рублей.

Хозяйственное партнерство "Алекс Парк", по информации ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в 2014 г. во Владивостоке. Уставный капитал составляет 78,2 млн рублей. Партнерство специализируется на строительстве, а также ведет сельскохозяйственный бизнес в разных регионах страны. Недавно "Алекс Парк" выкупило комплекс "Зуевской птицефабрики" в Кировской области за 77,1 млн рублей.

Гид потребителя

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