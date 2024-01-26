Производство Тольяттинской птицефабрики готовят к перезапуску

Новый собственник мощностей Тольяттинской птицефабрики рассматривает возможность восстановления работы производства, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Напомним, имущество обанкроченного АО "Тольяттинская птицефабрика" за 101 млн руб. выкупило хозяйственное партнерство "Алекс Парк" из Владивостока.

Летом 2023 г. по адресу производства было учреждено ООО "Тольяттинская птицефабрика" с видом деятельности "разведение сельскохозяйственной птицы". Совладельцами общества стали аффилированные "Алекс Парку" Юлия Назарова (93%) и Дмитрий Трубачев (7%). Осенью было зарегистрировано дочернее ООО "Аквасервис" по сбору и обработке сточных вод.

По данным минсельхоза, инвестор "осуществляет оценку и утилизацию изношенного оборудования, производит ремонтные работы производственных площадок".

В ведомстве говорят о возможной реанимации и других птицефабрик региона. "После процедуры банкротства мощности ряда птицефабрик, осуществлявших ранее деятельность на территории Самарской области (в частности, АО "Тольяттинская птицефабрика), выкуплены частными инвесторами. В настоящее время ими ведется проработка вопроса о возможности восстановления на них как мясного, так и яичного производства", - добавили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.