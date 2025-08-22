Шаг в будущее: участник программы "Школа героев" ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области

В селе Макарьевка Безенчукского района агродроны провели профилактическую обработку от вредителей полей подсолнечника. Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов.
"Такие технологии позволяют повысить эффективность обработки посевов, снизить затраты и минимизировать воздействие на окружающую среду", — рассказали специалисты агропредприятия участнику программы "Школа героев", ветерану СВО Олегу Лосеву, который сейчас проходит практику в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Вернувшись с СВО, Олег Лосев заинтересовался возможностями применения беспилотных летательных аппаратов в мирных целях, поэтому пришел в программу "Школа героев" с проектом по внедрению современных подходов к управлению легкими беспилотниками в аграрной и смежных отраслях.
"Для меня "Школа героев" — это прежде всего большая ответственность. Это доверие, которое нужно оправдать. Программа дает не просто знания, а реальный шанс изменить свою жизнь и начать работать на благо страны уже в мирное время", — поделился Олег.
Программа "Школа героев", запущенная по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2024 году, стала региональным продолжением федерального проекта "Время героев", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. За это время она уже показала высокую эффективность: выпускники первого потока успешно трудоустроились на государственные и муниципальные должности и активно участвуют в развитии региона. С июня началось обучение второго потока слушателей "Школы героев".
Во время практики в региональном минсельхозе участник программы сможет развить комплекс ключевых компетенций: профессиональных, управленческих и личностных, получить новые знания и опыт.
"Главная задача — предоставить возможность применить свою активную гражданскую позицию, лидерский потенциал и желание приносить реальную пользу на практике в рамках деятельности государственного органа, отвечающего за одну из ключевых отраслей экономики — агропромышленный комплекс", — отметила Венера Бикбова, куратор практики, руководитель управления государственной службы министерства.
По итогам поездки в Безенчукский район участник программы "Школа героев" Олег Лосев подчеркнул, что увидел огромный потенциал для технологического развития аграрного сектора.
"Посещение хозяйства произвело крайне положительное впечатление. Здесь мне наглядно продемонстрировали, как современные технологии интегрируются в традиционный агропромышленный комплекс, а главное — трансформируют его, облегчая труд растениеводов. Мне интересно быть частью этих изменений и помогать внедрению новых технологий", — сказал он.
