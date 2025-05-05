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Нефтехимия ТЭК

Сотрудники АО "ННК" приняли участие в обустройстве сквера Скобящей матери в п. Кряж

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании стали участниками традиционной масштабной экологической акции по уборке и высадке деревьев. В этом году волонтеры наводили порядок в сквере Скорбящей матери в поселке Кряж. И особенный характер акции придавал приближающийся праздник — 80-летие Великой Победы.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Среди участников были люди самых разных возрастов и профессий — представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, Самарского лесничества, силовых ведомств, администрации Самары, студенты Политеха, школьники из "Движения Первых", сотрудники различных предприятий и организаций региона. Ну, а самым многочисленным стал трудовой десант волонтеров, представляющих самарскую группу компании "Роснефть", среди которых и сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании.

За два часа сквер полностью преобразился. Участники убрали с территории около 30 соток восемь кубометров мусора и прошлогодней листвы, вырезали засохшие ветки, удалили заросли кустарника, посадили саженцы молодых рябинок, а также разбили несколько клумб.

"Сегодня просто замечательный день. Мы приехали большой компанией, и все дружно навели порядок и чистоту, — рассказала начальник управления отдела охраны окружающей среды и очистных сооружений АО "ННК" Елена Тюрина. — Территория заиграла новыми красками. Мы посадили деревья, а они, как известно, легкие планеты, цветы, которые радуют глаз своим разноцветием и создают настроение. Здорово, что наше предприятие на постоянной основе принимает участие в подобных экологических акциях. Этим мы ещё раз показываем своё ответственное отношение к вопросам экологии. Также мы подаем пример подрастающему поколению. Радует, что с каждым годом к экологическим акциям присоединяется всё больше молодежи. Все вместе мы делаем мир вокруг себя лучше и чище".

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