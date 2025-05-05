Сотрудники АО "ННК" приняли участие в обустройстве сквера Скобящей матери в п. Кряж

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании стали участниками традиционной масштабной экологической акции по уборке и высадке деревьев. В этом году волонтеры наводили порядок в сквере Скорбящей матери в поселке Кряж. И особенный характер акции придавал приближающийся праздник — 80-летие Великой Победы.
Среди участников были люди самых разных возрастов и профессий — представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, Самарского лесничества, силовых ведомств, администрации Самары, студенты Политеха, школьники из "Движения Первых", сотрудники различных предприятий и организаций региона. Ну, а самым многочисленным стал трудовой десант волонтеров, представляющих самарскую группу компании "Роснефть", среди которых и сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании.
За два часа сквер полностью преобразился. Участники убрали с территории около 30 соток восемь кубометров мусора и прошлогодней листвы, вырезали засохшие ветки, удалили заросли кустарника, посадили саженцы молодых рябинок, а также разбили несколько клумб.
"Сегодня просто замечательный день. Мы приехали большой компанией, и все дружно навели порядок и чистоту, — рассказала начальник управления отдела охраны окружающей среды и очистных сооружений АО "ННК" Елена Тюрина. — Территория заиграла новыми красками. Мы посадили деревья, а они, как известно, легкие планеты, цветы, которые радуют глаз своим разноцветием и создают настроение. Здорово, что наше предприятие на постоянной основе принимает участие в подобных экологических акциях. Этим мы ещё раз показываем своё ответственное отношение к вопросам экологии. Также мы подаем пример подрастающему поколению. Радует, что с каждым годом к экологическим акциям присоединяется всё больше молодежи. Все вместе мы делаем мир вокруг себя лучше и чище".
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Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
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