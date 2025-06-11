"Тольяттиазот" наращивает отгрузку карбамида речным транспортом

В навигацию 2025 "Тольяттиазот" зафрахтовал второе судно класса река-море, вмещающее в себя порядка 5 000 тонн карбамида. Перед стартом грузоперевозок водным транспортом в порту Тольятти был выполнен необходимый ремонт оборудования.

Увеличение интенсивности отгрузки минерального удобрения связано с открытием речной навигации и расширением логистических возможностей по доставке. Первое судно было отправлено потребителям в середине мая. Предваряли событие подготовительные работы, которые включали в себя установку 4 трапов, 20 колесоотбойных устройств, 10 дополнительных швартовых тумб. Это позволило обеспечить безопасность при швартовке судов, движении и разгрузке авто.

Кроме того, было проведено техническое обслуживание транспортеров, отвечающих за перемещение груза. В кратчайшие сроки в речном порту был смонтирован навес для защиты автомобилей с продукцией от дождя.

Процесс погрузки проходит в круглосуточном режиме и занимает несколько дней: чтобы заполнить трюмы судна, грузовикам ТОАЗа необходимо совершить более 200 рейсов.

В районе погрузки ведется мониторинг воды и воздуха. За этим следят специалисты аккредитованных лабораторий, привлеченных "Тольяттиазотом". Для подтверждения показателей качества и количества отгружаемой продукции предприятием была номинирована независимая сюрвейерская компания, инспекторы которой следят за процессом погрузки на всех этапах и проводят анализ отобранных проб в собственных аккредитованных лабораториях. По итогам выдается сертификат международного образца.

ТОАЗ возобновил отгрузку карбамида водным транспортом в 2024 году. В настоящее время к отправке зарубежным потребителям готовится следующее судно.

Олег Шахватов, руководитель управления по коммерческой деятельности АО "ТОАЗ" рассказал:

"Отгрузка по воде — стратегическое направление, помогающее увеличить объемы поставок минерального удобрения "Тольяттиазота". Логистические затраты здесь меньше, чем при перевозке по железной дороге. В 2024 году по воде Компания отправила 30 000 тонн "гранул плодородия". Первый рейс 2025 года завершился успешно, поэтому поставки этим видом транспорта будут продолжен".