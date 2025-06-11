"Тольяттиазот" наращивает отгрузку карбамида речным транспортом

В навигацию 2025 "Тольяттиазот" зафрахтовал второе судно класса река-море, вмещающее в себя порядка 5 000 тонн карбамида. Перед стартом грузоперевозок водным транспортом в порту Тольятти был выполнен необходимый ремонт оборудования.
Увеличение интенсивности отгрузки минерального удобрения связано с открытием речной навигации и расширением логистических возможностей по доставке. Первое судно было отправлено потребителям в середине мая. Предваряли событие подготовительные работы, которые включали в себя установку 4 трапов, 20 колесоотбойных устройств, 10 дополнительных швартовых тумб. Это позволило обеспечить безопасность при швартовке судов, движении и разгрузке авто.
Кроме того, было проведено техническое обслуживание транспортеров, отвечающих за перемещение груза. В кратчайшие сроки в речном порту был смонтирован навес для защиты автомобилей с продукцией от дождя.
Процесс погрузки проходит в круглосуточном режиме и занимает несколько дней: чтобы заполнить трюмы судна, грузовикам ТОАЗа необходимо совершить более 200 рейсов.
В районе погрузки ведется мониторинг воды и воздуха. За этим следят специалисты аккредитованных лабораторий, привлеченных "Тольяттиазотом". Для подтверждения показателей качества и количества отгружаемой продукции предприятием была номинирована независимая сюрвейерская компания, инспекторы которой следят за процессом погрузки на всех этапах и проводят анализ отобранных проб в собственных аккредитованных лабораториях. По итогам выдается сертификат международного образца.
ТОАЗ возобновил отгрузку карбамида водным транспортом в 2024 году. В настоящее время к отправке зарубежным потребителям готовится следующее судно.
Олег Шахватов, руководитель управления по коммерческой деятельности АО "ТОАЗ" рассказал:
"Отгрузка по воде — стратегическое направление, помогающее увеличить объемы поставок минерального удобрения "Тольяттиазота". Логистические затраты здесь меньше, чем при перевозке по железной дороге. В 2024 году по воде Компания отправила 30 000 тонн "гранул плодородия". Первый рейс 2025 года завершился успешно, поэтому поставки этим видом транспорта будут продолжен".
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!