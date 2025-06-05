"Тольяттиазот" опубликовал годовой экологический отчет

Акционерное общество "Тольяттиазот" опубликовало экологический отчет за 2024 год. Документ отражает деятельность предприятия, направленную на устойчивое развитие и охрану окружающей среды, а также объем финансирования соответствующего комплекса мероприятий.

Экоотчет ТОАЗа содержит структурированные сведения, включающие подробную информацию о влиянии факторов деятельности компании на окружающую среду и мерах по ее сохранению. Данные за год систематизируются, направляются в контролирующие органы — Роспотребнадзор и Росприроднадзор — и публикуются на официальном сайте "Тольяттиазота".

В 2024 году на развитие системы окружающей среды в регионе присутствия для поддержания необходимого уровня промышленной и экологической безопасности было направлено порядка 815 млн рублей, что более чем в два раза больше аналогичного показателя предыдущего года.

На протяжении 2024 года ТОАЗ реализовывал программы по снижению общего количества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и размещения твердых отходов. На постоянной основе проводился контроль промышленных выбросов: замеры выполнялись на 147 источниках. Для этого были задействованы специализированные аккредитованные лабораторные центры. Всего за 2024 год проведено более 4 000 замеров атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано не было.

В отчетный период значительные ресурсы предприятия были направлены на интеграцию принципов циркулярной экономики в производственные процессы, ключевой задачей которой является снижение объема отходов за счет их использования в производстве нового продукта. В 2024 году ТОАЗ утилизировал свыше 1 500 000 тонн углекислого газа — побочного вещества от выработки аммиака, — используя его в качестве сырья для производства карбамида, метанола и углекислоты.

Серьезным вкладом в экологию стало открытие на промплощадке "Тольяттиазота" производства реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32, который на 90% снижает содержание оксидов азота в выхлопе дизельных двигателей.

"Поддерживая высокий статус компании с мировым именем, "Тольяттиазот" понимает уровень ответственности в вопросах природопользования и важность внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий на производстве. Для этого на предприятии реализуются масштабные инвестпроекты, внедряется инновационное оборудование и повышается квалификация сотрудников. В компании также ценят партнерство с местными экологическими организациями и с гордостью отмечают, что все значимые события в области охраны окружающей среды стали неотъемлемой частью корпоративной культуры ТОАЗа. Мы убеждены, что за счет интеграции экологических стандартов в бизнес-практику можно обеспечить долгосрочную устойчивость и благополучие как "Тольяттиазота", так и региона присутствия в целом", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ Анатолий Шаблинский.