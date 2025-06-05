16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При поддержке "КуйбышевАзота" в краеведческом музее автограда открыли новое выставочное пространство "Тольяттиазот" опубликовал годовой экологический отчет "Тольяттиазот" наградили "Дипломом отличника" федерального конкурса "Пресс-служба года" "Тольяттикаучук" открыл новый грузовой терминал На "Тольяттиазоте" отметили День химика

Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" опубликовал годовой экологический отчет

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Акционерное общество "Тольяттиазот" опубликовало экологический отчет за 2024 год. Документ отражает деятельность предприятия, направленную на устойчивое развитие и охрану окружающей среды, а также объем финансирования соответствующего комплекса мероприятий.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Экоотчет ТОАЗа содержит структурированные сведения, включающие подробную информацию о влиянии факторов деятельности компании на окружающую среду и мерах по ее сохранению. Данные за год систематизируются, направляются в контролирующие органы — Роспотребнадзор и Росприроднадзор — и публикуются на официальном сайте "Тольяттиазота".

В 2024 году на развитие системы окружающей среды в регионе присутствия для поддержания необходимого уровня промышленной и экологической безопасности было направлено порядка 815 млн рублей, что более чем в два раза больше аналогичного показателя предыдущего года.

На протяжении 2024 года ТОАЗ реализовывал программы по снижению общего количества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и размещения твердых отходов. На постоянной основе проводился контроль промышленных выбросов: замеры выполнялись на 147 источниках. Для этого были задействованы специализированные аккредитованные лабораторные центры. Всего за 2024 год проведено более 4 000 замеров атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ зафиксировано не было.

В отчетный период значительные ресурсы предприятия были направлены на интеграцию принципов циркулярной экономики в производственные процессы, ключевой задачей которой является снижение объема отходов за счет их использования в производстве нового продукта. В 2024 году ТОАЗ утилизировал свыше 1 500 000 тонн углекислого газа — побочного вещества от выработки аммиака, — используя его в качестве сырья для производства карбамида, метанола и углекислоты.

Серьезным вкладом в экологию стало открытие на промплощадке "Тольяттиазота" производства реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32, который на 90% снижает содержание оксидов азота в выхлопе дизельных двигателей.

"Поддерживая высокий статус компании с мировым именем, "Тольяттиазот" понимает уровень ответственности в вопросах природопользования и важность внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий на производстве. Для этого на предприятии реализуются масштабные инвестпроекты, внедряется инновационное оборудование и повышается квалификация сотрудников. В компании также ценят партнерство с местными экологическими организациями и с гордостью отмечают, что все значимые события в области охраны окружающей среды стали неотъемлемой частью корпоративной культуры ТОАЗа. Мы убеждены, что за счет интеграции экологических стандартов в бизнес-практику можно обеспечить долгосрочную устойчивость и благополучие как "Тольяттиазота", так и региона присутствия в целом", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ Анатолий Шаблинский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6