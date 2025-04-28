16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" вошел в ТОП-30 компаний по качеству управления персоналом рейтинга RAEX "КуйбышевАзот" подтвердил соответствие стандарту IATF 16949:2016 130 сотрудников Новокуйбышевской нефтяной компании стали донорами крови в 2025 году "Тольяттиазот" подвел итоги экологической деятельности за 2024 год КуйбышевАзот подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента предприятия международным стандартам

Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" вошел в ТОП-30 компаний по качеству управления персоналом рейтинга RAEX

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ТОАЗ вошел в число ведущих компаний с высоким уровнем качества управления персоналом согласно ESG-рейтингу RAEX — одному из основных российских рейтингов. При оценке учитывались охрана здоровья, безопасность труда, эффективность найма персонала и предоставление социальных льгот.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Исследование проводилось среди 132 предприятий России химического, нефтегазового, железнодорожного и горно-металлургического сектора. К числу лидеров с высоким уровнем качества управления персоналом эксперты отнесли 30 компаний.

Штат сотрудников "Тольяттиазота" превышает 6 000 человек. В соответствии с коллективным договором Компании для сотрудников предусмотрены более 60 льгот и гарантий. Для молодых специалистов в ТОАЗе действуют программы адаптации и наставничества. Дополняет социальный пакет предоставление мест в ведомственном детском саду, льготных путевок в оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение. Для повышения квалификации кадров на базе предприятия организуются профильные курсы.

Дополнительной мотивацией для сотрудников является насыщенная досуговая жизнь, включающая участие в экологических акциях, интеллектуальных викторинах и спортивных соревнованиях.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" убежден, что важнейший актив Компании — это персонал. Привлечение и мотивация квалифицированных сотрудников, а также создание комфортных условий труда являются приоритетными задачами для предприятия. Для этого в Компании используются такие инструменты, как конкурентная заработная плата, расширенный социальный пакет и возможности карьерного роста.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4