"Тольяттиазот" вошел в ТОП-30 компаний по качеству управления персоналом рейтинга RAEX

ТОАЗ вошел в число ведущих компаний с высоким уровнем качества управления персоналом согласно ESG-рейтингу RAEX — одному из основных российских рейтингов. При оценке учитывались охрана здоровья, безопасность труда, эффективность найма персонала и предоставление социальных льгот.

Исследование проводилось среди 132 предприятий России химического, нефтегазового, железнодорожного и горно-металлургического сектора. К числу лидеров с высоким уровнем качества управления персоналом эксперты отнесли 30 компаний.

Штат сотрудников "Тольяттиазота" превышает 6 000 человек. В соответствии с коллективным договором Компании для сотрудников предусмотрены более 60 льгот и гарантий. Для молодых специалистов в ТОАЗе действуют программы адаптации и наставничества. Дополняет социальный пакет предоставление мест в ведомственном детском саду, льготных путевок в оздоровительные лагеря и санаторно-курортное лечение. Для повышения квалификации кадров на базе предприятия организуются профильные курсы.

Дополнительной мотивацией для сотрудников является насыщенная досуговая жизнь, включающая участие в экологических акциях, интеллектуальных викторинах и спортивных соревнованиях.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" убежден, что важнейший актив Компании — это персонал. Привлечение и мотивация квалифицированных сотрудников, а также создание комфортных условий труда являются приоритетными задачами для предприятия. Для этого в Компании используются такие инструменты, как конкурентная заработная плата, расширенный социальный пакет и возможности карьерного роста.