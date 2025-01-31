"Тольяттиазот" стал финалистом премии "Серебряный Лучник — Приволжье"

Проект "Династии Тольяттиазота" вошел в ТОП-3 финалистов региональной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Приволжье". PR-работа Компании была отмечена в номинации "Продвижение государственных и общественных программ". Торжественная церемония награждения призеров прошла в Нижнем Новгороде.
Ключевой целью проекта "Династии" стало продвижение семейных ценностей и укрепление авторитета человека труда. В рамках его реализации были проведены фотосессии сотрудников ТОАЗа и сняты видеоролики, которые распространялись в социальных сетях. Несколько династий были выдвинуты на областные конкурсы, посвященные Году семьи в России. Финальную черту подвели с помощью арт-объекта "Золотое дерево", установленного на предприятии.
Высокую оценку жюри, в составе которого были ведущие медиаэксперты из Москвы и Приволжского федерального округа, проект "Тольяттиазота" получил за актуальность, использование современных инструментов коммуникации и креативность.
Конкурс развития общественных связей "Серебряный Лучник — Приволжье" проводится в 14 раз. В 2025 году финалистами стали 30 проектов из девяти регионов, среди которых крупнейшие предприятия, общественные организации и органы власти.
"В "Тольяттиазоте" работают представители 114 династий, общий трудовой стаж которых измеряется столетиями. Мы реализовали проект, который вышел за пределы предприятия и распространился на всю Самарскую область. Тысячные просмотры в соцсетях, приглашение на региональное телевидение, призовые места в конкурсах, — о династиях ТОАЗа узнал не только весь город, но и вся Самарская область. Они стали олицетворением традиционных ценностей и нравственным ориентиром для сотрудников Компании и жителей губернии", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!