"Тольяттиазот" стал финалистом премии "Серебряный Лучник — Приволжье"

Проект "Династии Тольяттиазота" вошел в ТОП-3 финалистов региональной премии в области коммуникаций "Серебряный Лучник — Приволжье". PR-работа Компании была отмечена в номинации "Продвижение государственных и общественных программ". Торжественная церемония награждения призеров прошла в Нижнем Новгороде.

Ключевой целью проекта "Династии" стало продвижение семейных ценностей и укрепление авторитета человека труда. В рамках его реализации были проведены фотосессии сотрудников ТОАЗа и сняты видеоролики, которые распространялись в социальных сетях. Несколько династий были выдвинуты на областные конкурсы, посвященные Году семьи в России. Финальную черту подвели с помощью арт-объекта "Золотое дерево", установленного на предприятии.

Высокую оценку жюри, в составе которого были ведущие медиаэксперты из Москвы и Приволжского федерального округа, проект "Тольяттиазота" получил за актуальность, использование современных инструментов коммуникации и креативность.

Конкурс развития общественных связей "Серебряный Лучник — Приволжье" проводится в 14 раз. В 2025 году финалистами стали 30 проектов из девяти регионов, среди которых крупнейшие предприятия, общественные организации и органы власти.

"В "Тольяттиазоте" работают представители 114 династий, общий трудовой стаж которых измеряется столетиями. Мы реализовали проект, который вышел за пределы предприятия и распространился на всю Самарскую область. Тысячные просмотры в соцсетях, приглашение на региональное телевидение, призовые места в конкурсах, — о династиях ТОАЗа узнал не только весь город, но и вся Самарская область. Они стали олицетворением традиционных ценностей и нравственным ориентиром для сотрудников Компании и жителей губернии", — рассказала директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.