Лаборатория очистных сооружений отдела технического контроля ТОАЗа подтвердила компетентность

Лаборатория очистных сооружений Тольяттиазота успешно прошла процедуру подтверждения компетентности и расширения области аккредитации в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Расширение области аккредитации предоставляет дополнительные возможности в проведении лабораторных испытаний и выдаче заключений.

По результатам проведенной оценки соответствия Федеральной службой по аккредитации издан приказ, подтверждающий право лаборатории "Тольяттиазота" на выполнение самостоятельных исследований, в том числе по расширенным показателям, и выдачу официальных заключений.

Получению документа предшествовала масштабная работа: была разработана необходимая документация, закуплено дополнительное оборудование и проведены контрольные испытания. Аккредитация подтвердила техническую компетентность и функционирование системы менеджмента лаборатории.

"Получение приказа Росаккредитации подтверждает компетентность лаборатории очистных сооружений "Тольяттиазота" осуществлять свою деятельность с требуемым уровнем качества. Собственные очистные сооружения предприятия, на которых проходят очистку сточные воды не только ТОАЗа, но и всего Комсомольского района Тольятти, а также поселка Поволжский, играют важную роль в жизни всего города. Именно поэтому мы уделяем особое внимание детальному исследованию показателей с использованием специализированного оборудования и методов измерения. Это обязательное условие деятельности Компании, направленное на строгое соблюдение требований законодательства и сохранение благоприятной экологической обстановки в регионе присутствия", — отметила заместитель главного инженера по качеству АО "ТОАЗ" Елена Ермакова.