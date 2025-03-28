АО "ННК" поблагодарили за вклад в сохранение природы региона

АО "ННК" награждено дипломом "За многолетнюю поддержку движения "ЭкоРавновесие", вклад коллектива в сохранение природных богатств Самарской области и развитие корпоративного волонтерства".

Областное общественное движение ежегодно организуется при поддержке Комсомольская правда — Самара и Минприроды Самарской области, объединяя тысячи экоактивистов губернии, продвигая экологические инициативы, лучшие практики крупных предприятий и волонтёрских организаций, тем самым объединяя огромную экологическую работу, которая ведётся в нашем регионе.

В рамках торжественной церемонии также были отмечены и самые активные сотрудники — трое волонтеров предприятия получили дипломы "За большой личный вклад в сохранение природы Самарской области и неравнодушную жизненную позицию".

Социально значимые проекты много лет объединяют не только заводчан, но и их семьи. Ряды волонтеров предприятия прирастают: ветераны производства, школьники "Роснефть-классов" и активисты РДДМ "Движение первых". Только в 2024 году команда добровольцев приняла участие в 26 социально значимых гуманитарных и экологических акций.

Есть на предприятии такая традиция — дружно весной выходить на берег Волги и очищать его от зимнего мусора. Под опекой волонтеров есть еще один водный объект — озеро Березовое в Чапаевске. Волгу не только чистят, но и оздоравливают — в этом году нефтехимики выпустили свыше 117 тысяч мальков ценных пород рыб.

Более 10 лет заводчане участвуют в марафонах чистоты — в 2024 году приведено в порядок более 35 га городских и заводских территорий, собрано и вывезено свыше 30 тонн мусора.

Благодаря "зелёным" десантам в Самаре и Новокуйбышевске появились целые аллеи: сотни саженцев хвойных и лиственных деревьев. Каждой весной заводчане высаживают более 10 тысяч цветов.

Большое внимание на предприятие уделяется формированию осознанного экологического поведения сотрудников и содействию рециклингу вторичных отходов. Коллективно и семьями заводчане собирают для последующей переработки ПЭТ-крышки и макулатуру.

Будь то помощь людям или природе, каждое из добрых дел нефтехимики совершают по велению сердца. В коллективе так повелось издавна, и традицию продолжает новое поколение заводчан.