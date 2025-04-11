"Тольяттиазот" подвел итоги экологической деятельности за 2024 год

АО "Тольяттиазот" в 2024 году инвестировало более 815 млн рублей в комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. По сравнению с предыдущим периодом инвестиции Компании увеличены более чем в два раза.

Акцент в экологической деятельности был сделан на модернизацию и капитальные ремонты оборудования агрегатов по производству аммиака и карбамида, а также биологических очистных сооружений. На эти цели было выделено 470 млн рублей. Не менее значимой частью экопрограммы ТОАЗа стал регулярный мониторинг в сфере охраны атмосферного воздуха, обращения со сточными водами и с отходами производства и потребления.

В рамках ежегодных проектов, которые поддерживает предприятие, были проведены мероприятия по повышению экологической грамотности населения, восстановлению пострадавших от лесных пожаров земель, восполнению биоресурсов р. Волги и очистке водоохранных зон. В 2024 году волонтеры ТОАЗа, члены их семей и учащиеся подшефных образовательных организаций высадили в Ставропольском районе Самарской области около 30 000 саженцев сосны и выпустили в Саратовское водохранилище более 12 000 мальков сазана.

Одно из ключевых событий 2024 года — получение сертификатов соответствия интегрированной системы менеджмента международным стандартам качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности. Производства ключевых продуктов Компании соответствуют требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

В отчетный период в "Тольяттиазоте" начался процесс оценки климатических рисков и формирование системы углеродного менеджмента, который продолжится и в 2025 году. ТОАЗ также принимал участие в серии ежегодных комплексных исследований Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), касающихся показателей в области безопасности, энерго- и экологической эффективности. Компания впервые получила статус лидера, то есть вошла в число отраслевых чемпионов с высоким уровнем развития практик управления экологическими и социальными вопросами.

Серьезным вкладом в экологию стало открытие на промплощадке ТОАЗа производства реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей под маркой AUS 32, который на 90% снижает содержание оксидов азота в выхлопе дизельных двигателей.

В 2024 году компания традиционно отмечена наградой премии "Экоравновесие", которая вручается волонтерам, принимающим участие в природоохранных мероприятиях Самарской области. Поддержку от ТОАЗа получила инициатива, объединяющая спорт и охрану окружающей среды — экомарафон "Самарская Лука": предприятие выступило партнером события.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор АО "ТОАЗ" отметил:

"Экологическая повестка является стратегическим ориентиром "Тольяттиазота". Это базовый принцип деятельности компании, основанной на принципах устойчивого развития и минимизации воздействия на окружающую среду. С каждым годом спектр экомероприятий предприятия дополняется и углубляется, отвечая современным запросам в сфере природоохранной деятельности".