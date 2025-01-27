"Тольяттиазот" выпустил рекордный объем минеральных удобрений и улучшил экологические показатели

"Тольяттиазот" выпустил рекордную тонну карбамида, одного из ключевых продуктов Компании. По итогам 2024 года объем производства этого минерального удобрения составил 1 млн 784 тыс. тонн. Предприятие на 85% увеличило производственные мощности по выпуску карбамида после ввода в промышленную эксплуатацию третьего агрегата его производства. За всю историю ТОАЗ выпущено более 31 млн тонн карбамида.

Крупнейший в истории "Тольяттиазота" проект также позволил сократить количество парниковых газов, выбрасываемых предприятием. На агрегате карбамида действуют новейшие системы управления с многоступенчатой защитой от нештатных ситуаций, а также современные установки очистки. Углекислый газ, образуемый при производстве аммиака, на третьем агрегате используется как сырье. Таким образом, объем выбросов СО₂ в атмосферу снизился более чем на 405 тыс. тонн ежегодно. В дополнение к действующим, на агрегате запущены четыре новые газоулавливающие установки со степенью очистки не менее 89%.

Рост объемов производства карбамида позволил ТОАЗ в 2024 году увеличить отгрузку продукции потребителям железнодорожным и речным транспортом, а также наладить выпуск реагента для очистки выхлопных газов дизельных двигателей AUS 32. Карбамид служит компонентом, используемым для его производства.

Высокий уровень производительности "Тольяттиазота" также обусловлен планомерной модернизацией существующих мощностей и внедрением передовых технологий и оборудования. К ним относится проект по установке быстродействующего автоматического ввода резервного питания, реализованный на промплощадке ТОАЗ в 2024 году. Система была применена на высоковольтной подстанции энергообеспечения двух агрегатов карбамида. Быстродействующий комплекс позволил автоматизировать операции и увеличить надежность технических систем.

Андрей Кургин, главный инженер АО "ТОАЗ":

"Рекордный выпуск карбамида - это не только грамотные управленческие решения, но и командная работа всего коллектива. Благодаря пониманию каждым сотрудником глобальной миссии Компании по решению вопросов продовольственной безопасности в стране и мире, регулярным обновлениям оборудования и совершенствованию технологических процессов ТОАЗ остается флагманом химической промышленности, сохраняя баланс между высокими экономическими показателями и экологичностью производства".