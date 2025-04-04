"Тольяттиазот" начал ремонтную кампанию на агрегате по производству аммиака № 7

На промплощадке ТОАЗа стартовал плановый капитальный ремонт агрегата по производству аммиака № 7, который продлится полтора месяца. В течение этого времени будет проведена масштабная работа по замене и модернизации ключевого оборудования агрегата.

Кампания включает в себя обновление печи риформинга — базовой установки при производстве аммиака. В рамках ремонта будут заменены реакционные трубы и катализатор, выполнена новая футеровка жаропрочными составами. Важной частью работ станет замена подогревателя азотоводородной смеси, что позволит повысить надежность и стабилизировать технологический процесс.

Техперевооружение коснется еще одного значимого элемента агрегата — колонны синтеза, на которой будет заменена щелевая насадка. Для этого необходима технически сложная операция, предполагающая перезагрузку катализатора. Здесь будут задействованы сотрудники "Тольяттиазота" с многолетним опытом работы и специалисты подрядной организации.

Ремонтная кампания на агрегате включает в себя также монтаж новых емкостей частично обессоленной воды и сбора парового конденсата. На отделении метанирования будет установлен подогреватель питательной воды высокого давления, необходимый для повышения энергоэффективности.

Одна из самых трудоемких задач — ремонт и наладка электрооборудования, включающая дефектовку, оценку состояния и замену электродвигателей и кабелей. Кроме того, планом модернизации предусмотрено внедрение систем быстродействующего автоматического ввода резерва, которые уже зарекомендовали себя на первом и втором агрегатах по производству карбамида.

Заключительной стадией ремонтных работ станет проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

"Комплекс ремонтных работ, который будет реализован на седьмом агрегате аммиака ТОАЗа, направлен на обеспечение надежности и безопасности эксплуатации оборудования, а также на повышение его производственной эффективности. Основной целью ремонтной кампании является модернизация ключевых компонентов агрегата, что позволит увеличить его мощности и снизить влияние на окружающую среду. Это, в свою очередь, соответствует приверженности предприятия к соблюдению экологических стандартов и стремлению к устойчивому развитию. Кроме того, мы продолжим обеспечивать клиентов высококачественным продуктом, соответствующим современным требованиям рынка", — рассказал главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.