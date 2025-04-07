КуйбышевАзот подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента предприятия международным стандартам

Надзорный аудит, который прошел на предприятии с 1 по 4 апреля 2025 года, подтвердил, что интегрированная система менеджмента (ИСМ) ПАО "КуйбышевАзот" соответствует требованиям международных стандартов.

Проверка, проведенная специалистами компании "СЖС Восток Лимитед" в структурных подразделениях предприятия, сформировала объективную оценку функционирования в ПАО "КуйбышевАзот" интегрированной системы менеджмента систем менеджмента качества ISO 9001:2015; экологического менеджмента ISO 14001:2015; менеджмента промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья ISO 45001:2018.

Аудит в очередной раз подтвердил, что работа в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности в ПАО "КуйбышевАзот" интегрирована в деятельность предприятия. При этом она из года в год совершенствуется. По оценке экспертов, в функционировании интегрированной системы менеджмента предприятия стабильно наблюдаются системные улучшения. В ходе проверки были отмечены четко организованная работа коллектива, открытость и профессионализм персонала, а также грамотно выстроенные коммуникации между руководством предприятия и коллективом.

Успешное прохождение аудиторской проверки на соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам будет способствовать дальнейшему повышению уровня деятельности предприятия в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. Наличие четко выстроенной системы позволяет принимать сбалансированные управленческие решения для достижения целей в рамках реализации стратегии развития компании.