Алексей Бодягин, "Самарский ЦСМ": "Учет энергоресурсов — это не только экономия, но прежде всего безопасность"

В Самаре завершился масштабный форум "Теплогенерация‑2026", собравший на площадке Дворца спорта им. В. В. Высоцкого свыше тысячи специалистов отрасли, более трех десятков компаний из разных регионов России представили новейшее оборудование для газо-, водо- и теплоснабжения. В центре внимания оказалась не только выставка, но и актуальные вопросы теплогенерации в регионе. Ключевой темой обсуждения стал непростой диалог между управляющими компаниями, жильцами многоквартирных домов и ресурсоснабжающими организациями. Участники разобрали основные проблемы подготовки домов к зиме.
Один из экспертов, заместитель директора готовящегося к столетию в этом году ФБУ "Самарский ЦСМ" Алексей Бодягин, подчеркнул:
"Учет энергоресурсов — это не только экономия, но прежде всего безопасность. В настоящее время на рынок выходят организации, предлагающие услуги поверки по заниженным ценам. Однако зачастую они не обладают необходимой компетенцией или эталонной базой, а иногда базируются в других регионах.
Напоминаем, что для полноценной поверки приборов учета в соответствии с методикой измерений
прибор необходимо демонтировать и направить в метрологическую лабораторию, оснащенную эталоном. Если организация зарегистрирована, например, в Новосибирске или Нижневартовске, маловероятно, что она будет транспортировать оборудование туда для проведения поверки.
В связи с этим важно проявлять особую бдительность: ошибки в поверке средств измерений могут привести к некорректной работе автоматики котельных и теплопунктов. Кроме того, существует риск исключения результатов поверки из Федерального информационного фонда при проверке Росаккредитацией недобросовестных поставщиков услуг. Это создает прямую угрозу не только комфорту и безопасности жителей многоквартирных домов, но и влечет риски оплаты услуг за потребленную тепловую энергию не по приборам учета, а по нормативам".
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)