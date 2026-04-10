Алексей Бодягин, "Самарский ЦСМ": "Учет энергоресурсов — это не только экономия, но прежде всего безопасность"

В Самаре завершился масштабный форум "Теплогенерация‑2026", собравший на площадке Дворца спорта им. В. В. Высоцкого свыше тысячи специалистов отрасли, более трех десятков компаний из разных регионов России представили новейшее оборудование для газо-, водо- и теплоснабжения. В центре внимания оказалась не только выставка, но и актуальные вопросы теплогенерации в регионе. Ключевой темой обсуждения стал непростой диалог между управляющими компаниями, жильцами многоквартирных домов и ресурсоснабжающими организациями. Участники разобрали основные проблемы подготовки домов к зиме.

Один из экспертов, заместитель директора готовящегося к столетию в этом году ФБУ "Самарский ЦСМ" Алексей Бодягин, подчеркнул:

"Учет энергоресурсов — это не только экономия, но прежде всего безопасность. В настоящее время на рынок выходят организации, предлагающие услуги поверки по заниженным ценам. Однако зачастую они не обладают необходимой компетенцией или эталонной базой, а иногда базируются в других регионах.

Напоминаем, что для полноценной поверки приборов учета в соответствии с методикой измерений

В Самаре прошёл Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026" 26–27 марта во Дворце спорта им. В. Высоцкого в Самаре прошел крупнейший Поволжский форум теплоснабжения "Теплогенерация — 2026". Организаторы: ТПП Самарской области, компании "ПКС" и "Вымпелгаз", при поддержке регионального министерства энергетики и ЖКХ.

прибор необходимо демонтировать и направить в метрологическую лабораторию, оснащенную эталоном. Если организация зарегистрирована, например, в Новосибирске или Нижневартовске, маловероятно, что она будет транспортировать оборудование туда для проведения поверки.

В связи с этим важно проявлять особую бдительность: ошибки в поверке средств измерений могут привести к некорректной работе автоматики котельных и теплопунктов. Кроме того, существует риск исключения результатов поверки из Федерального информационного фонда при проверке Росаккредитацией недобросовестных поставщиков услуг. Это создает прямую угрозу не только комфорту и безопасности жителей многоквартирных домов, но и влечет риски оплаты услуг за потребленную тепловую энергию не по приборам учета, а по нормативам".