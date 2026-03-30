ПКФ "ТСК" представила инженерные решения на форуме "Комфортная городская среда"

ПКФ "ТСК" приняла участие в выставке-форуме "Комфортная городская среда", которая в четвертый раз прошла в Самаре и объединила представителей органов власти, девелоперского сообщества и инфраструктурного бизнеса. Площадка традиционно становится центром обсуждения практических решений в сфере развития городской среды, модернизации инженерных систем и повышения качества городской инфраструктуры.
В рамках выставки компания представила комплексные решения в области малой энергетики — от проектирования и строительства энергоцентров до их ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания. Предложения ПКФ "ТСК" ориентированы на обеспечение надежного и устойчивого энергоснабжения социальных объектов и промышленных площадок, включая территории без централизованного энергоснабжения.
Особое внимание участников привлекли подходы компании к созданию автономных и распределенных систем энергоснабжения, позволяющих снижать нагрузку на существующие сети, а также обеспечивать энергетическую независимость объектов в зонах активного развития и вне крупных энергосистем.
ПКФ "ТСК" специализируется на создании и эксплуатации объектов малой энергетики, предлагая комплексные инженерные решения для надежного и экономически эффективного энергоснабжения инфраструктурных, промышленных и социальных объектов.
