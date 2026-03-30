Стало известно, где отключат свет 31 марта и 1 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Озерная, ул. Коллективная);

31.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Пушкина);

31.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Екатериновка (ул. Солнечная);

31.03.2026 года с 09-30 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Рабочая);

31.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Школьная, ул. Горбунова, ул. Рабочая, ул. Рыжова, ул. Специалистов);

31.03.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Школьная, Котельная);

31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка

01.04.2026 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Купино (ул. Купинская);

01.04.2026 года с 02-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Пролетарская);

01.04.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Широченка (ул. Центральная);

01.04.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Степняки (ул. Лебедева, ул. 40 лет Победы, ул. Луговая);

01.04.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Ильмень (ул. 60 лет Октября, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Молодежная);

01.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково (ул. Школьная, Котельная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.