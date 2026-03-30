Стало известно, где отключат свет 31 марта и 1 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
31.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Озерная, ул. Коллективная);
31.03.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Пушкина);
31.03.2026 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Екатериновка (ул. Солнечная);
31.03.2026 года с 09-30 до 15-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Рабочая);
31.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Школьная, ул. Горбунова, ул. Рабочая, ул. Рыжова, ул. Специалистов);
31.03.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка
31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Школьная, Котельная);
31.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Городцовка
01.04.2026 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Купино (ул. Купинская);
01.04.2026 года с 02-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Пискалы (ул. Куйбышева, ул. Пролетарская);
01.04.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Широченка (ул. Центральная);
01.04.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Приволжский район:
п. Степняки (ул. Лебедева, ул. 40 лет Победы, ул. Луговая);
01.04.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Приволжский район:
п. Ильмень (ул. 60 лет Октября, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Молодежная);
01.04.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково (ул. Школьная, Котельная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.