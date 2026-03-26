Энергетики открыли в Самаре энергокласс для школьников

Компания "Россети" реализует масштабный проект по профессиональной ориентации школьников. В Самаре филиал компании открыл "энергокружок" на базе Самарского технического лицея им. С. П. Королева — одного из лидеров региона по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
"Энергокружки" — федеральный проект компании по профессиональной ориентации и углубленному изучению физики для учеников 8-9 классов в целях последующего получения среднего профессионального и высшего образования по инженерным специальностям.
В Самаре первыми обучатся 20 школьников восьмых классов лицея. Учебная программа кружка включает не только теоретические и практические занятия по физике, но и профессиональные мастер-классы от специалистов компании, знакомство с работой энергетиков, а также посещение действующих энергообъектов МЭС Волги.
Особое внимание в рамках учебной программы уделяется подготовке к сдаче ОГЭ, по итогам которого ребята получат возможность поступить в средние специальные и высшие учебные заведения на профильные специальности по целевой программе с гарантированным трудоустройством в компанию.
Подобные энергокружки открыты в Нижегородской области, и в планах открытие в Оренбургской области. Всего в регионах страны участие в проекте приняли около 3 тыс. школьников, открыто порядка 160 кружков более чем в 60 регионах России.
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу