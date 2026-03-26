Энергетики открыли в Самаре энергокласс для школьников

Компания "Россети" реализует масштабный проект по профессиональной ориентации школьников. В Самаре филиал компании открыл "энергокружок" на базе Самарского технического лицея им. С. П. Королева — одного из лидеров региона по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"

"Энергокружки" — федеральный проект компании по профессиональной ориентации и углубленному изучению физики для учеников 8-9 классов в целях последующего получения среднего профессионального и высшего образования по инженерным специальностям.

В Самаре первыми обучатся 20 школьников восьмых классов лицея. Учебная программа кружка включает не только теоретические и практические занятия по физике, но и профессиональные мастер-классы от специалистов компании, знакомство с работой энергетиков, а также посещение действующих энергообъектов МЭС Волги.

Особое внимание в рамках учебной программы уделяется подготовке к сдаче ОГЭ, по итогам которого ребята получат возможность поступить в средние специальные и высшие учебные заведения на профильные специальности по целевой программе с гарантированным трудоустройством в компанию.

Подобные энергокружки открыты в Нижегородской области, и в планах открытие в Оренбургской области. Всего в регионах страны участие в проекте приняли около 3 тыс. школьников, открыто порядка 160 кружков более чем в 60 регионах России.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

