Вячеслав Федорищев ознакомился с ходом реконструкции производственных площадей порта Тольятти

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил площадку ПАО "Порт Тольятти", являющегося дочерней компаний ПАО "КуйбышевАзот".

Порт Тольятти на сегодняшний день обеспечивает потребности в перевозках пассажиров и грузов, минеральных удобрений, а также погрузочно-разгрузочных работах на все виды транспорта. Его удобное географическое расположение, соединяющее транспортные коридоры "Север-Юг" и "Запад-Восток" делает одним из ключевых элементов межрегиональной торговли и перевозок. В ходе знакомства с работой предприятия была осмотрена его территория — причалы, перегрузочная техника, универсальные складские комплексы общей площадью 10 000 м2 и контейнерный терминал вместимостью 1800 TEU.

"Порт Тольятти" — одно из немногих предприятий Самарской области, которое освоило отгрузку сельскохозяйственной продукции во все виды транспорта (контейнеры, ЖД вагоны, водный транспорт), что самым прямым образом сказывается на повышении конкурентоспособности аграриев региона. Порт обладает универсальными возможностями по перевалке различных грузов, от насыпных до контейнерных. Располагая собственным речным флотом, ПАО "Порт Тольятти" также обеспечивает потребности региона в перевозках пассажиров, осуществляет транспортировку минерально-строительных грузов по Волге и Каме, минеральных удобрений до портов Балтики и Азовского моря, сельскохозяйственной продукции и грузов по внутренним водным путям в Европейской части России. Порт может одновременно принимать до 7 судов, в том числе типа "река — море" длиной до 140 м и класса "Волго-Дон MAX" грузоподъемностью 7500 тонн.

Кроме того, в период навигации "Порт Тольятти" обслуживает 8 регулярных пригородных пассажирских маршрутов. Во время совещания стороны обсудили наиболее актуальные и проблемные вопросы работы речного порта и отрасли в целом.

Генеральный директор "КуйбышевАзота" Александр Герасименко и генеральный директор порта Тольятти Павел Королев рассказали гостям о работе портового комплекса, являющегося важным звеном региональной логистической цепочки. Главу региона сопровождали первый вице-губернатор Александр Фетисов, вице-губернаторы Вячеслав Романов и Максим Ковалев, министр промышленности и торговли Денис Гурков и министр транспорта Самарской области Сергей Карпов.

Губернатор в частности познакомился с ходом реализации программы реконструкции и модернизации производственных мощностей порта Тольятти, которая была разработана совместно с ПАО "КуйбышевАзот". Она направлена в том числе на обеспечение эффективности работы агропромышленного комплекса Самарской области, а ее результатом уже стало увеличение перевалки сельхозпродукции с 2018 г. в 9 раз до 550 тыс. тонн, и рост общего грузооборота в 5 раз.