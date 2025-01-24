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Нефтехимия ТЭК

Корпоративной системе непрерывного образования АО "ННК" исполняется 10 лет

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевской нефтехимической компании уже 10 лет реализуется корпоративная система непрерывного образования "Школа — вуз — предприятие".

Фото: предоставлено АО "ННК"

25 января День российского студенчества с полным правом отмечают и сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании — только в 2024 году дипломы о первом или втором высшем и средне профессиональном образовании здесь получили более 30 человек.

Предприятие заметно молодеет — средний возраст работников составляет 44 года, более половины из них имеют высшее образование, а десятки рабочих и специалистов совмещают работу с учебой в вузе или сузе.

"Роснефть" как один из крупнейших работодателей страны уделяет повышенное внимание развитию кадрового потенциала. Одним из эффективных инструментов притока профессионально подготовленной молодежи является корпоративная система непрерывного образования "Школа — вуз — предприятие". В 2025 году этому проекту исполняется уже 20 лет. В АО "ННК" он реализуется с 2015 года.

Подготовка будущих нефтехимиков начинается буквально со школьной скамьи — первая ступень корпоративной программы реализуется в профильных "Роснефть-классах" на базе городской школы № 5 "ОЦ". Учащиеся 10-го и 11-го "Роснефть-классов" углубленно изучают химию, физику, математику и другие дисциплины. Занятия проводят и преподаватели вуза-партнера — филиала Самарского государственного технического университета в Новокуйбышевске, что помогает расширить базу знаний по профильным дисциплинам.

Школьников знакомят с корпоративной культурой Компании, проводят погружение в профессии, востребованные в АО "ННК" и в отрасли. Итогом обучения в "Роснефть-классе" является мотивация выпускников на поступление в профильные вузы и сузы, формирование молодого кадрового потенциала со школьной скамьи и привлечение на трудоустройство в АО "ННК".

Вторая ступень программы — обучение в вузе. У выпускников профильного класса есть возможность целевого обучения по профильным для предприятия направлениям по программе бакалавриата. Студенты-целевики получают образование в вузах-партнерах — кузницей кадров для нефтехимии являются Самарский Политех и его филиал в Новокуйбышевске. В основном из этих учебных заведений выпускники приходят работать на предприятие.

Предприятие максимально заинтересовано в притоке талантливой и активной молодежи. У целевиков есть ряд преимуществ: гарантированное прохождение практической подготовки на производственных площадках АО "ННК", оказание помощи при написании дипломных проектов по тематике производственных процессов, а главное — гарантированное трудоустройство после окончания учёбы.

Студенты знакомятся с работой производств, участвуют в благотворительных и культурно-массовых мероприятиях, профориентационных встречах со специалистами и руководителями завода в рамках "Дней карьеры" и "Дней Роснефти". Ежегодно в АО "ННК" практику проходят порядка 300 студентов различных учебных заведений.

На завершающем этапе — трудоустройстве — молодая смена приходит на завод, но обучение на этом не заканчивается. Корпоративная программа "Молодые специалисты" в течение трех лет помогает начинающим сотрудникам не только адаптироваться на предприятии, но и расти профессионально, строить карьеру с самых азов — рабочих специальностей — до начальника смены, главного специалиста, инженера.

Яркими примерами успешного прохождения корпоративной программы "Школа-вуз-предприятие" являются Елизавета Федорова и Константин Козлов — выпускники "Роснефть-класса" школы № 5.

После окончания РГУ им. И. М. Губкина Константин Козлов трудоустроился в АО "ННК" на должность аппаратчика, спустя некоторое время получил приглашение в Научно-исследовательский центр, где работает ведущим инженером. Выпускник корпоративной программы "Молодые специалисты" является призером регионального этапа научно-технической конференции ПАО "НК "Роснефть". Параллельно с работой успешно окончил магистратуру в Самарском техническом университете. Сегодня Константин Алексеевич успешный наставник.

Под его руководством молодой специалист Елизавета Федорова дважды становилась призером финального этапа Межрегиональной НТК в Москве. Елизавета с отличием окончила "Роснефть-класс", она обладательница двух красных дипломов — бакалавра и магистра Самарского государственного технического университета. Сегодня она инженер Научно-исследовательской лаборатории, также является председателем Совета молодых специалистов АО "ННК", успешным наставником и волонтером "Роснефти".

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