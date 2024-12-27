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Нефтехимия ТЭК

Сотрудник "ТОАЗа" получил звание "Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области"

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Постановлением губернатора Самарской области заместителю начальника службы аварийно-спасательных формирований — начальнику пожарной части АО "Тольяттиазот" присвоено звание "Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области". Торжественная церемония награждения состоялась в День спасателя РФ в главном управлении МЧС Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Полковник внутренней службы Андрей Крутиков удостоен высокого звания за значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории региона и самоотверженную работу по тушению пожаров и ликвидации их последствий. Крутиков является потомственным пожарным и представителем трудовой династии Компании, работает в ТОАЗе с 1989 года.

Пожарная часть "Тольяттиазота", одна из крупнейших по численности и технической оснащенности в регионе, обеспечивает комплексную безопасность не только производственной площадки и социальных объектов предприятия, но и всего города. На сегодняшний день служба состоит из 64 сотрудников. Кроме того, в различных цехах и подразделениях Компании сформированы добровольные пожарные дружины.

Представители пожарной части ТОАЗа — постоянные участники ликвидации крупных лесных пожаров, а также возгораний промышленных предприятий Ставропольского района Самарской области.

"Присвоение звания "Заслуженный работник пожарной охраны" — достойная оценка заслуг и результат планомерной деятельности руководителя и всего коллектива пожарной части ТОАЗа. Высокий уровень подготовки сотрудников достигается развитием материально-технической базы, включая оборудование мест для тренировок. Повышая уровень квалификации и отрабатывая различные сценарии, пожарные Компании постоянно участвуют во внутренних и региональных соревнованиях, а также проходят обязательный аудит пожарной безопасности. Поздравляем коллегу с наградой, а всех спасателей — с профессиональным праздником", — начальник службы аварийно-спасательных формирований АО "ТОАЗ" Александр Гаврилов.

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