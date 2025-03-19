"Тольяттиазот" подвел итоги работы в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности за 2024 год

АО "Тольяттиазот" в 2024 году направило на обеспечение промышленной и пожарной безопасности, а также на мероприятия по охране труда более 590 миллионов рублей. Рост финансирования по сравнению с предыдущим отчетным периодом составил 31%.

Ключевыми направлениями стали закупка средств индивидуальной защиты, приобретение и техническое обслуживание специального оборудования, пожарной автотехники. Отдельное внимание было уделено профессиональному обучению, специальной оценке условий труда и проведению мероприятий, направленных на сохранение безопасной производственной среды на предприятии.

В рамках обеспечения промышленной безопасности на базе "Тольяттиазота" действуют ведомственная пожарная часть и газоспасательный взвод, в числе которого 112 нештатных газоспасателей. Сотрудники регулярно демонстрируют готовность к ликвидации последствий аварий в ходе практических учений и проходят обязательную аттестацию, включающую защиту перед межведомственной комиссией при Министерстве промышленности и торговли России. В 2024 году впервые свидетельство на проведение аварийно-спасательных работ было получено и на право ведения работ по локализации и ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов.

Пожарная часть предприятия ежедневно обеспечивает безопасность не только ТОАЗа, но и региона: боевые расчеты принимают активное участие в тушении возгораний на территории Ставропольского района Самарской области. В 2024 году за вклад Компании в обеспечение задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций "Тольяттиазот" был награжден Благодарственным письмом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Безопасность — одна из ключевых ценностей "Тольяттиазота". Компания берет на себя ответственность за безопасный труд для каждого сотрудника и высоко оценивает следование правилам охраны труда. Для вовлечения персонала в столь важные вопросы на предприятии проводятся дни и недели охраны труда, онлайн-марафоны, активные участники которых поощряются подарками. Служба аварийно-спасательных формирований в режиме 24/7 держит руку на пульсе, прорабатывает нестандартные ситуации и меры оперативного реагирования. Комплексный подход и работа на опережение позволяют Компании удерживать высокий уровень показателей безопасности на промплощадке", — отметил директор по охране труда и промышленной безопасности АО "ТОАЗ" Сергей Щербаков.