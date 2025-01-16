"Тольяттикаучук" поощрили за активную позицию в сфере занятости

Предприятие "Тольяттикаучук" Группы "Татнефть" признано лучшим социальным партнером 2024 года по версии Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Эта награда, учрежденная ведомством, нацелена на признание вклада компаний в развитие социальной сферы региона.
"Тольяттикаучук" получил высокую оценку за активную позицию в сфере занятости, всестороннюю поддержку сотрудников и эффективное взаимодействие с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и центром занятности Самарской области.
Предприятие планирует и дальше укреплять свои позиции в области социального партнерства, способствуя развитию трудового потенциала региона.
"Компания демонстрирует пример ответственного подхода к вопросам занятости и социальной защиты, а также активно участвует в реализации государственных программ поддержки молодых специалистов, способствует их трудоустройству и профессиональному развитию", — подчеркнула начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателя Центра занятности г. о. Тольятти Людмила Мазур.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?