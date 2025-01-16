"Тольяттикаучук" поощрили за активную позицию в сфере занятости

Предприятие "Тольяттикаучук" Группы "Татнефть" признано лучшим социальным партнером 2024 года по версии Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Эта награда, учрежденная ведомством, нацелена на признание вклада компаний в развитие социальной сферы региона.

"Тольяттикаучук" получил высокую оценку за активную позицию в сфере занятости, всестороннюю поддержку сотрудников и эффективное взаимодействие с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и центром занятности Самарской области.

Предприятие планирует и дальше укреплять свои позиции в области социального партнерства, способствуя развитию трудового потенциала региона.

"Компания демонстрирует пример ответственного подхода к вопросам занятости и социальной защиты, а также активно участвует в реализации государственных программ поддержки молодых специалистов, способствует их трудоустройству и профессиональному развитию", — подчеркнула начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателя Центра занятности г. о. Тольятти Людмила Мазур.