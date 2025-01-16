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Занятость Экономическая политика

"Тольяттикаучук" поощрили за активную позицию в сфере занятости

ТОЛЬЯТТИ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Предприятие "Тольяттикаучук" Группы "Татнефть" признано лучшим социальным партнером 2024 года по версии Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Эта награда, учрежденная ведомством, нацелена на признание вклада компаний в развитие социальной сферы региона.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

"Тольяттикаучук" получил высокую оценку за активную позицию в сфере занятости, всестороннюю поддержку сотрудников и эффективное взаимодействие с министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и центром занятности Самарской области.

Предприятие планирует и дальше укреплять свои позиции в области социального партнерства, способствуя развитию трудового потенциала региона.

"Компания демонстрирует пример ответственного подхода к вопросам занятости и социальной защиты, а также активно участвует в реализации государственных программ поддержки молодых специалистов, способствует их трудоустройству и профессиональному развитию", — подчеркнула начальник отдела оказания государственных услуг в сфере занятости работодателя Центра занятности г. о. Тольятти Людмила Мазур.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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