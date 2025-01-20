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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" получил комплексное экологическое разрешение

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Тольяттиазот" получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) на биологические очистные сооружения (БОС). Документ подтверждает соответствие объекта экологическим стандартам и требованиям, а также применение на предприятии наилучших доступных технологий.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Выдаче разрешения предшествовала масштабная работа, которая включала капитальный ремонт основных конструкций БОС в течение трех последних лет. В 2024 году были отремонтированы барьерная емкость и аэробный стабилизатор, отвечающий за глубокую очистку стоков. Для подачи заявки на получение КЭР была подготовлена необходимая документация, которая прошла согласование контролирующих органов.

Наличие КЭР гарантирует, что на данном объекте соблюдаются установленные законодательством природоохранные требования: нормативы допустимых выбросов и сбросов, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на специализированных объектах, выполнение производственного экологического контроля. Документ получен сроком на семь лет.

Биологические очистные сооружения, входящие в состав "Тольяттиазота", очищают не только собственные стоки предприятия, но и принимают сточные воды от Комсомольского района Тольятти, включая микрорайон Поволжский. В сутки они способны перерабатывать более 100 000 кубических метров стоков. Компания на постоянной основе проводит мониторинг качества сточных, природных и подземных вод в районе сброса в Саратовское водохранилище.

Для хранения отходов, образующихся при водоподготовке, в ТОАЗе расположен специальный полигон, а также иловые карты для хранения избыточного активного ила на очистных сооружениях. Гидротехнические сооружения предприятия, на которых ежегодно проводится мониторинг с привлечением специализированных организаций, соответствуют всем нормативным требованиям законодательства РФ.

"Тольяттиазот", являясь ответственным природопользователем, считает своим долгом сохранять благоприятную экологическую обстановку и создавать безопасные условия проживания в регионе присутствия. Благодаря модернизации и капитальным ремонтам оборудования агрегатов аммиака и карбамида, а также очистных сооружений ТОАЗу удалось на 5% сократить количество сточных вод за последние десять лет. Даже образующийся на БОС активный ил остается полезным: после прохождения аналитического контроля он используется в качестве удобрения для рекультивации лесных земель после пожаров", — главный инженер АО "ТОАЗ" Андрей Кургин.

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