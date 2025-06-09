"Тольяттиазот" организовал летнюю оздоровительную кампанию для детей сотрудников

В рамках летней оздоровительной кампании в 2025 году в лагерях и пансионатах Самарской области отдохнут около 200 детей сотрудников "Тольяттиазота". Скидка для приобретения льготных путевок, предусмотренная Коллективным договором предприятия, составляет 70% от стоимости.

В этом году в качестве мест для детского отдыха выбраны пансионат "Радуга", находящийся в Зеленой зоне Тольятти, и лагерь "Электроник", расположенный в лесу около села Ягодное. Каждая смена, которая включает в себя развлекательно-образовательную программу, длится три недели. Самым массовым станет заезд с 17 июля по 6 августа.

Возможность приобретения льготной путевки предоставляется сотрудникам с детьми от 6 до 18 лет, стаж которых на предприятии составляет более одного года. Кроме того, социальные гарантии для работников ТОАЗа включают в себя расширенное медицинское страхование, программы поддержки материнства и детства, служебного жилья и санаторно-курортного лечения.

"Организация летнего отдыха для детей сотрудников "Тольяттиазота" — традиционный и один из ключевых принципов социальной политики Компании. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы самые длинные каникулы подрастающее поколение проводило с пользой. Мастер-классы, творческие занятия, спортивные мероприятия, новые знакомства — все это включено в заезды и принесет пользу не только детям, но и родителям, которые могут спокойно заниматься производственными задачами, пока их чада находятся в надежных руках вожатых", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ" Сергей Гулькин.