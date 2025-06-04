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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" наградили "Дипломом отличника" федерального конкурса "Пресс-служба года"

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Тольяттиазота", посвященный трудовым династиям предприятия, получил "Диплом отличника" конкурса "Пресс-служба года". Работа Компании была отмечена в номинации "Лучший проект по внутрикорпоративному PR".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В Москве на торжественной церемонии подвели итоги федерального конкурса "Пресс-служба". Проект "Тольяттиазота", посвященный трудовым династиям предприятия, получил "Диплом отличника". Работу компании отметили в номинации "Лучший проект по внутрикорпоративному PR".

На XVII конкурс "Пресс-служба года" поступило более 650 заявок из разных регионов России. Участниками стали представители бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций. Члены экспертного жюри высоко оценили роль проекта ТОАЗа в построении корпоративной культуры и повышении вовлеченности персонала.

Концепция проекта "Династии ТОАЗа", начало которому было положено в Год семьи в России, заключалась в развитии преемственности трудовых традиций в компании. Ключевыми задачами стали популяризация института семьи, повышение престижа рабочих профессий и формирование профессиональных и нравственных ориентиров у подрастающего поколения.

В рамках реализации проекта было проведено около 20 фотосессий представителей трудовых династий на производстве и в неформальной обстановке. Лучшие снимки попали на арт-объект в форме генеалогического древа, расположенный на предприятии. После этого прошли съемки короткометражных фильмов, главные роли в которых исполнили члены 10 семей, работающих в "Тольяттиазоте".

Каждый этап проекта сопровождался информированием в социальных сетях компании и средствах массовой информации Самарской области.

"Еще одно признание проекта, посвященного династиям "Тольяттиазота", говорит об актуальности и востребованности темы на федеральном уровне. С помощью различных каналов коммуникации мы пропагандируем семейные ценности и значимость сохранения традиции трудовых династий, разрушаем стереотипы о работе на заводе и акцентируем внимание на важности рабочих профессий", - прокомментировала участие в конкурсе директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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