С заботой о Волге: на "Тольяттикаучуке" рассказали, как берегут ресурсы реки

20 мая в России отмечают День Волги. Значение реки для нашей страны трудно переоценить. Это одна из главных водных транспортных артерий, источник орошения, питьевой воды, энергетики. Волга способствует развитию городов, которые находятся на ее берегах. Поэтому сохранение водных ресурсов реки становится общей задачей как для власти, так и для бизнеса. В Самарской области забота об экологии Волги уже давно стала частью социальной политики предприятий, в числе которых "Тольяттикаучук".

Завод, входящий в группу компаний "Татнефть", ведет последовательную природоохранную политику в области водных ресурсов сразу по нескольким направлениям.

"В первую очередь мы сокращаем объемы потребления воды для производственных нужд и, соответственно, снижаем объемы сброса сточных вод. Так, за 2020–2024 годы завод уменьшил потребление волжской воды более чем на 10 миллионов кубометров, а сбросы за тот же период снизились более чем на 4 миллиона кубометров. Во-вторых, предприятие проводит масштабную модернизацию очистных сооружений, чтобы добиться наилучшего качества очистки воды. В 2023 году был выполнен ремонт сооружений механической очистки 3 очереди очистных сооружений и ремонт сооружений механической и биологической очистки 3 очереди", — рассказала ведущий инженер отдела окружающей среды ООО "Тольяттикаучук" Анна Климина.

На заводе модернизировали аэротенк на очистных сооружениях. Специалисты предприятия предложили инновационное решение по улучшению системы нейтрализации и очистки промышленных стоков. Во время модернизации аэротенка № 9 была установлена новая система мелкопузырчатой аэрации с использованием современных дисковых аэраторов взамен устаревших трубчатых.

"Это дает более равномерное насыщение воды кислородом, то есть создает лучшие условия для биологического "агента" очистки — активного ила, который поглощает загрязняющие вещества. Новая система при этом значительно экономит расход кислорода, а также электроэнергию для работы насосов — сплошные плюсы. Проект был запущен в конце 2024 года, оценить его результативность мы сможем через год, но уже сейчас видны улучшения тех показателей, которые говорят о повышении качества очистки", — пояснила Анна Климина.

Этот проект "Тольяттикауучука" был отмечен дипломом победителя в номинации "Лучший проект, техническое решение в области энергоэффективности и энергосбережения" на выставке Kazan Energy Expo в рамках международного энергетического форума "Энергопром".

Еще одно важное направление в работе предприятия по сбережению ресурсов Волги — это восполнение биологических ресурсов. Уже много лет "Тольяттикаучук" проводит осенний выпуск молоди рыбы в акваторию Волги по рекомендации Рыбнадзора, который определяет потребность в виде и количестве мальков. Так, в 2023 году предприятие выпустило в Волгу более 192 тысяч мальков ценной промысловой стерляди и более 80 тысяч — толстолобика, который является природным санитаром водоемов, помогая их естественной очистке. В 2024 году по инициативе химиков биоресурсы Волги пополнились 87 тысячами мальков-санитаров, а в этом году запланирован выпуск почти 47 тысяч толстолобиков.

Еще один значимый водоохранный проект тольяттинского завода — программа по сохранению родников. В течение нескольких лет в сотрудничестве с национальным парком "Самарская Лука" предприятие восстановило шесть природных источников: Анурьевский, Низинный, Вершинный, Каменный, Студененький, а также Ситнев родник. Благодаря заботе химиков природные источники защищены от исчезновения, остаются чистыми и полноводными — полноценной частью водного баланса Самарского региона.