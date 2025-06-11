"Тольяттиазот" победил в федеральном конкурсе "Земля открытий" национальной премии "Серебряный лучник"

Видеопроект ТОАЗа, посвященный ключевым профессиям предприятия, стал победителем II конкурса геобрендов "Земля открытий". Мероприятие проходит в рамках национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Торжественная церемония награждения состоялась в национальном центре "Россия" в Москве.

Работа компании отмечена в номинации "Наша гордость", рассказывающей об уникальных производствах, месторождениях и промыслах страны. Члены экспертного жюри высоко оценили вклад проекта в формирование бренда Самарской области, а также в продвижение инвестиционной привлекательности и возможностей региона.

Хронометраж ролика, который стал продолжением "Виртуальной экскурсии по ТОАЗу", составляет 4 минуты. За это время герои видео перевоплощаются в операторов, лаборантов, слесарей, электрогазосварщиков и электромонтеров. С помощью "телепорта" они путешествуют по основным локациям промплощадки, оказываясь на рабочих местах сотрудников различных подразделений.

Реальные съемки на предприятии дополняются графическими элементами, анимацией и визуальным объяснением сложного технологического процесса. Параллельно транслируется миссия Компании об обеспечении продовольственной безопасности страны и мира с помощью минеральных удобрений, которые производит "Тольяттиазот".

На конкурс о территориях "Земля открытий" было заявлено более 350 работ из 56 регионов России, включая Крым, Сахалин, Якутию и Камчатку. Это профессиональные фильмы и любительское видео об истории, географических особенностях и природной красоте разных субъектов РФ. Все работы победителей получили рекомендации для демонстрации на уроках истории родного края в школах и вузах, туристических информационных центрах, на официальных сайтах региональных и городских администраций, вокзалах и в аэропортах.

Значимость видеопроекта "Тольяттиазота" на конкурсе подчеркивается не впервые — в 2024 году он уже становился победителем "Земли открытий" за первую часть "Виртуальной экскурсии".

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" рассказала:

"Ключевой задачей видеопроекта ТОАЗа стало формирование привлекательного HR -бренда работодателя. Через сотрудников, выступающих в роли амбассадоров предприятия, которые примерили на себя различные профессии, мы показали возможности для тех, кто выбирает себе будущую специальность. Отрадно, что проект еще раз признан одним из примеров успешных практик на федеральном уровне".