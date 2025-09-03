"Это очень хорошая поддержка": в Самарской области многодетные получают выплаты для школьников и студентов

С 2025 года в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, который ранее обещал совершенствовать и расширять социальную помощь семьям с детьми, начали действовать несколько мер финансовой поддержки семей с детьми. Одной из них стала частичная компенсация стоимости обучения в вузе или ссузе одного из детей в многодетной семье. Эта форма помощи предоставляется в рамках региональной составляющей национального проекта "Семья".

Всего в настоящее время в Самарской области семьям с детьми предоставляется 40 мер государственной поддержки. Выплаты и пособия родители получают, начиная с ранних сроков беременности женщины и заканчивая совершеннолетием ребенка. Всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей — основные направления национального проекта "Семья", который реализуется по решению главы государства Владимира Путина.

Размер компенсации составляет 50% от фактически оплаченной суммы за очное обучение в учреждении профессионального образования. Получить компенсацию может один из родителей или сам ребенок, с которым заключен договор на оказание образовательных услуг. Заявление можно подать на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области до 31 декабря 2025 года. Компенсация предоставляется за оплату 2024/2025 учебного года. В дальнейшем ее можно будет получать за каждый учебный год после его завершения.

С начала действия данной меры поддержки поступило почти 300 заявлений, в том числе восемь — от многодетных семей Большечерниговского района.

Фото из личного архива семьи Мешковых

Такую компенсацию, например, оформила многодетная семья Мешковых из села Большая Черниговка. Мама Анастасия сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Глава семьи Андрей служит в Росгвардии. В семье воспитываются двое сыновей и дочка. Старшая, Кристина, сейчас учится на платном отделении Самарского государственного экономического университета.

"Мне позвонили из контакт-центра министерства и рассказали о новой мере поддержки — компенсации за учебу в вузе, объяснили, как ее оформить. Я подала заявление на социальном портале, а потом предоставила оригиналы документов в соцзащиту. Деньги поступили быстро. Это очень хорошая поддержка, ведь часть средств мы уже направили на оплату обучения дочери на следующий год", — рассказала многодетная мама Анастасия Мешкова.

Также многодетная семья Мешковых получила выплату на приобретение школьной и спортивной формы среднему сыну Максиму. Данная мера поддержки второй год подряд помогает собрать ребенка в школу.

"Выплату было оформить просто: я подала заявление на портале "Госуслуги", прикрепила справку из школы — и все. Деньги поступили буквально через неделю после одобрения. Сразу купили все необходимое — рубашки, брюки, обувь, канцтовары. Все выбирали вместе с сыном", — делится Анастасия.

При подаче заявления в электронном виде большая часть сведений запрашивается в автоматизированном режиме в рамках межведомственного взаимодействия. От заявителя требуется прикрепить только один документ — фото или скан справки об обучении ребенка из школы.

"Еще в августе, когда школьники отдыхают, родители уже начинают подготовку: покупают форму, канцтовары и все, что потребуется ребенку в течение учебного года. Для многодетных семей это серьезная нагрузка на бюджет. Облегчить ее призвана ежегодная денежная выплата на каждого школьника. Она пользуется большой популярностью. Только в нашем районе на сегодняшний день подано более 400 заявлений", — подчеркнула инспектор Главного управления социальной защиты населения Южного округа по м. р. Большечерниговский Светлана Ворламова.