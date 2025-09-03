Родители Самарской области продолжают получать компенсацию за отдых детей в летнем лагере

В 2025 г. по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в регионе действует новая мера поддержки семей с детьми - компенсация части стоимости самостоятельно приобретенной путевки в летний лагерь. Родители уже оценили ее преимущества, а также простоту оформления. На сегодня подано уже более 1700 заявлений.
Компенсацию получила, например, Анна Саяпина из Самары, купившая путевку для дочери Майи. Девочка с удовольствием отдыхала в лагере три недели.
"Об этом лагере мне сначала рассказала подруга. Когда я поехала в первый раз, мне там очень понравилось: классные вожатые, все было здорово организовано и весело. Особенно мне понравилось придумывать танцы, потому что я люблю танцевать. И дискотеки у нас были. Там было здорово", - восторженно рассказывает Майя. В следующем году она планирует вернуться туда же, чтобы опять встретиться с друзьями.
Мама Майи Анна Саяпина довольна отдыхом дочери. Она приобрела путевку за полную стоимость, а позже узнала о возможности вернуть значительную часть затрат. Особенно ее порадовала простота оформления.
"Оказалось, все просто. Я думала, что могут возникнуть сложности, но на самом деле нет. Я позвонила в соцзащиту по нашему району, и мне объяснили, какой пакет документов нужен, записали на прием. Я заполнила заявление, подала необходимые документы. И в течение 10-12 дней уже перечислили деньги", - поделилась Анна Саяпина.
Максимальный размер компенсации составляет 14914,20 рублей. Она предоставляется за путевку, приобретенную родителями самостоятельно на заезд от 14 дней, и рассчитывается исходя из фактического времени пребывания ребенка в летнем лагере.
Важно - для получения компенсации необходимо предоставить договор с лагерем и отрывной талон, в котором указано, сколько дней ребенок фактически пробыл в лагере. Полный список необходимых документов размещен в разделе "Отдых и оздоровление" на сайте министерства.
Для оформления частичной компенсации необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства в течение месяца со дня возвращения ребенка из лагеря. Также заявление можно подать электронно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе "Социальный Портал".
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.