Соцподдержка Общество

Родители Самарской области продолжают получать компенсацию за отдых детей в летнем лагере

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 г. по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в регионе действует новая мера поддержки семей с детьми - компенсация части стоимости самостоятельно приобретенной путевки в летний лагерь. Родители уже оценили ее преимущества, а также простоту оформления. На сегодня подано уже более 1700 заявлений.

Компенсацию получила, например, Анна Саяпина из Самары, купившая путевку для дочери Майи. Девочка с удовольствием отдыхала в лагере три недели.

"Об этом лагере мне сначала рассказала подруга. Когда я поехала в первый раз, мне там очень понравилось: классные вожатые, все было здорово организовано и весело. Особенно мне понравилось придумывать танцы, потому что я люблю танцевать. И дискотеки у нас были. Там было здорово", - восторженно рассказывает Майя. В следующем году она планирует вернуться туда же, чтобы опять встретиться с друзьями.

Мама Майи Анна Саяпина довольна отдыхом дочери. Она приобрела путевку за полную стоимость, а позже узнала о возможности вернуть значительную часть затрат. Особенно ее порадовала простота оформления.

"Оказалось, все просто. Я думала, что могут возникнуть сложности, но на самом деле нет. Я позвонила в соцзащиту по нашему району, и мне объяснили, какой пакет документов нужен, записали на прием. Я заполнила заявление, подала необходимые документы. И в течение 10-12 дней уже перечислили деньги", - поделилась Анна Саяпина.

Максимальный размер компенсации составляет 14914,20 рублей. Она предоставляется за путевку, приобретенную родителями самостоятельно на заезд от 14 дней, и рассчитывается исходя из фактического времени пребывания ребенка в летнем лагере.

Важно - для получения компенсации необходимо предоставить договор с лагерем и отрывной талон, в котором указано, сколько дней ребенок фактически пробыл в лагере. Полный список необходимых документов размещен в разделе "Отдых и оздоровление" на сайте министерства.

Для оформления частичной компенсации необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства в течение месяца со дня возвращения ребенка из лагеря. Также заявление можно подать электронно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики в разделе "Социальный Портал".

