Общество

Самарская телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День добровольца

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 5 декабря, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня добровольца (волонтера).

На телебашне появится эмблема Общественной палаты РФ, которая являются ведущим институтом гражданского общества по развитию и поддержке добровольчества, как социального движения страны.
Построение диалога между общественными организациями, гражданами и органами государственной власти имеет высокую социальную значимость, позволяя жителям, через занятие добровольчеством, влиять на будущее нашей родины.

Подсветка телебашни будет работать с наступления сумерек до 24:00.

"Желание делать добро является одной из уникальных черт характера россиян. Поздравить наших волонтеров и добровольцев с сияющей высоты главной телебашни Самарской области почетно и приятно. Благодарю за поддержку коллектив филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" и его руководителя Дмитрия Калиновского. Спешите делать добро! С праздником", — считает член ОПРФ Павел Покровский.

