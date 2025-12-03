В Самарскую область прибыли участники "Вахты Героев Отечества"

В эти дни Самарская область стала площадкой масштабной патриотической акции "Вахта Героев Отечества". Ее организует Российская ассоциация героев под руководством Героя РФ, генерал-полковника Владимира Шаманова.

В Самару из Москвы и других регионов прибыли девять Героев РФ, удостоенных высшего звания за совершенные подвиги. К ним присоединятся Герои Отечества, проживающие в нашем регионе. Цель акции — живое общение с молодежью, правдивый рассказ о героическом прошлом страны и передача боевого опыта.

Программа мероприятий насыщенна, участники "Вахты Героев Отечества" проводят серию встреч со школьниками, студентами колледжей и вузов, а также с активистами молодежных организаций в городах и районах области.

"Важно давать наставления нашей молодежи — это наше будущее. Поэтому мы должны патриотически воспитывать, как и будущих защитников. Ну и на своем примере показывать, что мы должны любить свою страну и всегда быть готовым встать на ее защиту", — отметил участник "Вахты Героев", Герой России Олег Лобунец.

Герой России, председатель Самарской областной общественной организации "Герои Отечества" Игорь Станкевич подчеркнул, что герои, приезжающие на вахту, имеют большой опыт общения, они умеют разговаривать и с детьми, и со взрослыми: "Конечно же, встреча с живыми героями всегда для мальчишек, для девчонок очень интересна, тем более люди новые, может быть истории совершенно не те, которые привыкли слушать дети от своего окружения".

3 декабря Герои Отечества приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню неизвестного солдата, на площади Славы в Самаре и вместе с самарцами возложили цветы к стеле "Куйбышевцы — Герои Советского Союза", к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине".

Участники "Вахты героев" также проведут встречу за круглым столом с ветеранским активом региона, планируется посещение парка Победы и Дворца ветеранов.

Акция проводится при участии министерства образования и министерства молодежной политики Самарской области.