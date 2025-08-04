Сергей Баландин расскажет о творчестве художника Марселя Дюшана

В четверг, 7 августа, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет лекция "Марсель Дюшан: человек, перевернувший искусство вверх тормашками" (18+). Ее прочитает арт-критик, куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин. Вход свободный.

Марсель Дюшан, пожалуй, самый радикальный художник за всю историю, поскольку совершал свои художественные хулиганства на еще не завоеванных искусством территориях. Он делал перформансы до всех перформансов, инсталляции — до всех инсталляций, курировал — до появления первых кураторов. Неудивительно, что оглушительная слава и звание культовой фигуры современного искусства настигли французского и американского художника лишь ближе к 70 годам.

На лекции Сергей Баландин расскажет, как это все вышло, при чем тут фотография, таможня и католичество.