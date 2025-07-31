В "ЗИМ Галерее" откроется выставка работ Миши Качикаракиса

В среду, 6 августа, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка Миши Качикаракиса "Все, что мне удалось забыть" (18+). Вход свободный.
Миша Качикаракис работает в стиле поп-арт. В своем творчестве художник обращается к массовой культуре, рекламе, комиксам и повседневным объектам, смешивает символы, личные переживания и впечатления. Все это складывается в пазл с целостным сюжетом, с не всегда очевидными на первый взгляд смыслами. Свой подход Качикаракис описывает японским термином "югэн", обозначающим скрытую в глубине вещей красоту.
На выставке представлена серия из 18 произведений, выполненных на скейтбордах. Это рисунки 2007–2025 годов из скетчбуков, перенесенные на доски в той же технике и теми же материалами, что и оригиналы в блокнотах. Художник использует шариковую ручку, акварель, маркеры, а также технику коллажа. Работы в основном монохромны, с редким включением ярких цветовых пятен. Эти скетчи по разным причинам не стали большими работами, но они связаны с эмоционально значимыми для автора моментами и наполнены глубокими эмоциями.
"Скейтбординг и творчество со мной всю сознательную карьеру художника, — говорит Качикаракис. — Обе эти истории тесно связаны между собой. Они дополняют друг друга, преобразуя мою жизнь".
Доски являются призмой, преобразующей внутренний мир художника в визуальные медиа. Для Качикаракиса этот проект — некоторый чекпойнт, демонстрирующий, как развивался и менялся он сам, "словно стадии развития бабочки в рамке под стеклом на стене".
Автор использует характерные для поп-арт комиксов техники (бэнг-бэнг, капли слез, экспрессивные выражения лиц) чтобы выразить сильные эмоции: тревогу, меланхолию, отчаяние, радость и любовь. Он включает в свои работы элементы личных историй, делая акцент на знакомых и близким всем переживаниях.
Работы Качикаракиса — это поиск красоты в несовершенном, визуальная медитация, в ходе которой разрозненные элементы уличного искусства — постеры, реклама, комиксы — обретают новые смыслы и эмоциональный подтекст, превращаясь в концентрированные образы личного опыта.
Выставка продлится до 17 августа. Вход свободный.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее