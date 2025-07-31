16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" откроется выставка работ Миши Качикаракиса В музее-галерее "Заварка" пройдет мини-фестиваль для детей В музее Эльдара Рязанова пройдут шахматный турнир, игровая программа и лекция о психологии в кино Музей Эльдара Рязанова приглашает на встречу ридинг-группы "Читать кино" и концерт творческого проекта Taraxacum В "ЗИМ Галерее" пройдут выставка проектной фотографии и фестиваль зинов

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка работ Миши Качикаракиса

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 6 августа, в 19:00 в зале лектория культурного центра "ЗИМ Галерея" откроется выставка Миши Качикаракиса "Все, что мне удалось забыть" (18+). Вход свободный.

Миша Качикаракис работает в стиле поп-арт. В своем творчестве художник обращается к массовой культуре, рекламе, комиксам и повседневным объектам, смешивает символы, личные переживания и впечатления. Все это складывается в пазл с целостным сюжетом, с не всегда очевидными на первый взгляд смыслами. Свой подход Качикаракис описывает японским термином "югэн", обозначающим скрытую в глубине вещей красоту.

На выставке представлена серия из 18 произведений, выполненных на скейтбордах. Это рисунки 2007–2025 годов из скетчбуков, перенесенные на доски в той же технике и теми же материалами, что и оригиналы в блокнотах. Художник использует шариковую ручку, акварель, маркеры, а также технику коллажа. Работы в основном монохромны, с редким включением ярких цветовых пятен. Эти скетчи по разным причинам не стали большими работами, но они связаны с эмоционально значимыми для автора моментами и наполнены глубокими эмоциями.

"Скейтбординг и творчество со мной всю сознательную карьеру художника, — говорит Качикаракис. — Обе эти истории тесно связаны между собой. Они дополняют друг друга, преобразуя мою жизнь".

Доски являются призмой, преобразующей внутренний мир художника в визуальные медиа. Для Качикаракиса этот проект — некоторый чекпойнт, демонстрирующий, как развивался и менялся он сам, "словно стадии развития бабочки в рамке под стеклом на стене".

Автор использует характерные для поп-арт комиксов техники (бэнг-бэнг, капли слез, экспрессивные выражения лиц) чтобы выразить сильные эмоции: тревогу, меланхолию, отчаяние, радость и любовь. Он включает в свои работы элементы личных историй, делая акцент на знакомых и близким всем переживаниях.

Работы Качикаракиса — это поиск красоты в несовершенном, визуальная медитация, в ходе которой разрозненные элементы уличного искусства — постеры, реклама, комиксы — обретают новые смыслы и эмоциональный подтекст, превращаясь в концентрированные образы личного опыта.

Выставка продлится до 17 августа. Вход свободный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3