В Самаре пройдет пешеходная экскурсия, посвященная фактам о жизни Эльдара Рязанова

В воскресенье, 10 августа, в 16:00 пройдет пешеходная экскурсия "Самарские страницы Эльдара Рязанова" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой.
На экскурсии посетители откроют много интересных фактов о жизни нашего земляка и великого кинорежиссера: о его связи с городом, о причине, по которой семья Рязанова переехала в Самару, о его самарских родственниках, а также о том, как Волга повлияла на судьбу Эльдара Рязанова. Кроме того, это возможность узнать историю города: как Самара стала губернской столицей, какие события происходили в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны и как здесь жили эвакуированные артисты.
Начнется путь от дома, куда в 1927 году принесли новорожденного Рязанова, и где сейчас располагается музей, посвященный великому режиссеру.
Место сбора группы — вход в музей Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
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