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Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке "Им предстоял долгий путь"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 июля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке "Им предстоял долгий путь" (18+). Ее проведет арт-критик и куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Явь и сон, природное и цивилизационное, наблюдение и соучастие — все это находит свое отражение в самарском искусстве.

Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.

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