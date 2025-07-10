В "ЗИМ Галерее" пройдет заключительная экскурсия по выставке "Им предстоял долгий путь"

В воскресенье, 13 июля, в 16:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке "Им предстоял долгий путь" (18+). Ее проведет арт-критик и куратор галереи "Виктория" Сергей Баландин. Вход свободный.

В экспозиции собраны работы 17 самарских художников разных поколений, объединенные мотивом пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Явь и сон, природное и цивилизационное, наблюдение и соучастие — все это находит свое отражение в самарском искусстве.

Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах и их авторах, о творческом пути художников и роли локального современного искусства.