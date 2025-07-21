Музей Эльдара Рязанова приглашает на встречу ридинг-группы "Читать кино" и концерт творческого проекта Taraxacum

В ближайшие выходные в музее Эльдара Рязанова в Самара пройдут мероприятия, на которых можно будет обсудить кино и послушать музыку, сообщает пресс-служба музея.
В субботу, 26 июля, в 17:30 состоится очередная встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Ее тема — "Закончилось ли кино, когда оно началось? Рефлексия Романа Якобсона" (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Олег Горяинов.
Разговоры о том, что кино закончилось, начались практически в момент рождения нового искусства. Страх перед новой техникой был настолько силен, что разговоры о кино часто принимали апокалиптический тон. Еще сильнее оказался страх, что кино исчезнет, так и не реализовав все свои возможности. Однако самой большой опасностью оказались лень и отсутствие любопытства у зрителей в отношении нового искусства. Некоторые до сих пор боятся увидеть в кино нечто большее, чем привычные и знакомые образы.
На встрече участники обсудят классическую статью "Конец кино?" педагога, литературоведа и одного из крупнейших лингвистов XX века Романа Якобсона. Он предлагает оригинальный ответ на поставленный вопрос, вписывает кинематограф в широкую перспективу истории искусств и показывает, куда заводят разговоры о конце кино.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cNh80R
Также в субботу, 26 июля, в 18:00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт творческого проекта Taraxacum (0+).
Taraxacum в переводе с латинского означает "одуванчик". При дуновении ветра семена одуванчика разлетаются по миру и, прорастая в земле, дают новую жизнь. По словам коллектива, название символизирует процесс рождения новых эмоций через музыку. Самарская фолк-группа придает народным песням новое дыхание. Большая часть их репертуара состоит из экспериментальных аранжировок народных песен. Также музыканты исполняют джазовые и авторские произведения.
Композиции, которые прозвучат на концерте, записаны в разных уголках России. В программу войдут и эксклюзивные мелодии, найденные в фольклорно-этнографических экспедициях по Самарской области.
В составе коллектива Алиса Манахова (вокал), Галина Каптюхина (перкуссия) и Татьяна Лизунова (цифровой баян).
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
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