Полицейские задержали женщину, взорвавшую петарду в ЖЭУ

В Сызрани женщина взорвала петарду в помещении участка жилищно-эксплуатационного управления на ул. Гидротурбинной. Теперь жительнице со "взрывным характером" предстоят долгие объяснения с сотрудниками МВД.
ЧП произошло 21 июля в помещении одной из управляющих компаний. По предварительным данным, женщина могла так выразить свое недовольство работой УК.
"Полицейские незамедлительно прибыли на место, установили, что пострадавших и разрушений нет, опросили очевидцев происшествия. По предварительным данным сотрудников полиции, местная жительница, недовольная качеством предоставляемых услуг, пришла в расчетный зал, нецензурно выразилась в адрес работников и использовала пиротехническое изделие", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские продолжают работать на месте случившегося. Женщину доставили в отдел полиции.
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