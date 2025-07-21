Полицейские задержали женщину, взорвавшую петарду в ЖЭУ

В Сызрани женщина взорвала петарду в помещении участка жилищно-эксплуатационного управления на ул. Гидротурбинной. Теперь жительнице со "взрывным характером" предстоят долгие объяснения с сотрудниками МВД.

ЧП произошло 21 июля в помещении одной из управляющих компаний. По предварительным данным, женщина могла так выразить свое недовольство работой УК.

"Полицейские незамедлительно прибыли на место, установили, что пострадавших и разрушений нет, опросили очевидцев происшествия. По предварительным данным сотрудников полиции, местная жительница, недовольная качеством предоставляемых услуг, пришла в расчетный зал, нецензурно выразилась в адрес работников и использовала пиротехническое изделие", - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские продолжают работать на месте случившегося. Женщину доставили в отдел полиции.